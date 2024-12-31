Soluciones W: Madre cabeza de hogar recibe beca para seguir su sueño en UniMinuto

El 31 de diciembre no solo marca el cierre de un año: para Karime Niño, representa el inicio de un nuevo capítulo lleno de esperanza y oportunidades.

Esta madre cabeza de hogar y estudiante ejemplar de UniMinuto en Ocaña, Norte de Santander, enfrentaba un desafío que parecía insuperable: no contar con los recursos para pagar su semestre universitario, a pesar de haber obtenido matrícula de honor en dos ocasiones.

Niño, con valentía, decidió compartir su historia con Soluciones W, confiando en el poder transformador de los oyentes. Entre la emoción y la incertidumbre, explicó: “He pagado los últimos semestres con mis cesantías, pero ya no tengo los recursos para este semestre. Por eso llamé a la emisora, porque conozco la gran labor que hacen ustedes con Soluciones W.”

La respuesta fue inmediata. Desde UniMinuto, el padre Harold Castilla, rector general de la institución, sorprendió a Karime con la noticia que cambiaría el rumbo de su 2025: “UniMinuto, como parte de su compromiso solidario con sus estudiantes, te otorga una beca para que continúes estudiando con nosotros. Queremos ayudarte a construir tus sueños y convertirlos en realidad”.

La emoción de Karime fue evidente y, entre lágrimas, expresó su alegría: “No saben lo agradecida que estoy, primero con Dios, luego con ustedes y con la universidad. Este es un gran logro que me permitirá contribuir al país desde mi profesión”.

Con esta gran noticia, se cerró un año lleno de historias inspiradoras que demuestran cómo la solidaridad y el compromiso pueden cambiar vidas. W Radio agradece a todas las personas y empresas que, a lo largo del 2024, se unieron para hacer posible Soluciones W.