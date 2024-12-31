“Será una noche fría en la guerra”: relato de corresponsal W en Gaza sobre llegada del Año Nuevo

Navidad y Año Nuevo en los territorios palestinos continúan bajo la oscuridad de la guerra, la destrucción y la pérdida. En Gaza y Cisjordania estas fechas festivas pasarán sin celebraciones, en unos días marcados por la escasez de agua y alimentos, el éxodo de muchas familias y los constantes bombardeos israelíes.

Huda Emad Hegazi, corresponsal de La W en la Franja de Gaza, en conversación con Julio Sánchez Cristo relató como se viven estos días en esta afectada región del Medio Oriente.

“Despertamos en el centro de la Franja de Gaza con la noticia de que no solo hay muerte y destrucción, sino que están apareciendo enfermedades difíciles de tratar, ya hay dos niños en Gaza con síntomas de polio, condición que genera parálisis infantil. La vacunación no está saliendo como se esperaba debido al atraso de la segunda dosis”, aseguró.

¿Cómo será la noche de Año Nuevo en Gaza?

En distintos lugares del mundo los países empiezan a recibir el Año Nuevo 2025, abrazándose en familia, en fraternidad, una noche de especial de encuentro. Sin embargo, no es el mismo panorama en la Franja de Gaza, la corresponsal de La W en la zona contó cómo está el panorama.

“Será una noche igual a como lo hemos vivido todos estos años en la guerra, una noche fría donde la gente vive en tiendas de campaña. No será una noche calurosa con la familia, una cena con villancicos como estaba acostumbrada y no soy la única, dos millones de personas están viviendo la misma situación”, relató.

Asimismo, agregó que “en estas fechas da un poco más de pena que en todo el mundo se celebra con las familias reunidas, mientras aquí en la guerra hay muchas familias separadas, como la mía, yo estoy en el centro y mi familia al norte, así hay muchos casos pasando por lo mismo”.

Finalmente, Huda Emad comentó que los habitantes de Gaza no tienen motivos para celebrar en estas fechas, pasando incluso desapercibidas.

“No hay ganas de celebrar Año Nuevo porque no hay nada que vaya a cambiar, será una noche como cualquiera, con bombardeos y destrucción. No hay nada que celebrar. Teníamos la esperanza de que a fin de año se anunciara por lo menos una tregua humanitaria, pero no fue así, nada ha cambiado”, cerró.

Escuche a la corresponsal de La W desde Gaza: