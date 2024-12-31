“Me enseñó a tener fe, trabajar duro y creer en mí”: Hugo Wentzel, nieto de Jimmy Carter

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, electo en 1976 y ganador del Premio Nobel de la Paz en 2002, murió a los 100 años en su hogar, rodeado de su familia.

Hugo James Wentzel, nieto de Jimmy Carter, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre esa otra perspectiva más familiar del expresidente.

“Siento que algo que la gente no sabe sobre él es que estaba muy orientado a su familia, se dedicó a ayudar personas alrededor del mundo, pero también nosotros. A pesar de lo que significaba ser presidente yo tuve la experiencia completa de lo que es tener un abuelo, me llevaba a pescar, hacíamos planes, siempre fue entregado a su familia”, aseguró.

Asimismo, mencionó que sus abuelos, Jimmy y Rosalynn Carter, fueron una gran inspiración en su vida para su vida amorosa, en temas de elegir a una persona para enamorarse y quedarse con ella para toda la vida.

Los consejos del abuelo Jimmy Carter

Wentzel contó en La W algunos de los consejos que diariamente le transmitía su abuelo, el expresidente Carter.

“Me dio dos consejos básicos, el primero era siempre tener fe, y el segundo era nunca parar de trabajar, siempre seguir esforzándome y enfrentar los retos que llegaran. De él me llevo la enseñanza de que hay que creer en uno mismo, que no importa lo que decida hacer, siempre y cuando lo haga de la mejor manera”, dijo.

También destacó que el exmandatario era un hombre que entendía y aceptaba sus fracasos, como la fallida reelección.

“Era un hombre excepcionalmente honesto, él hablaba sobre eso y aseguraba que creía en el destino, agradeció haber sido presidente solo un periodo y recordó lo gratificante que fue para el ayudar personas en su época pospresidencial fuera de la Casa Blanca”, relató.

Finalmente, recordó algunos momentos con su abuelo, como cuando en los vuelos saludaba a todos los pasajeros, los días de los abuelos en el colegio, los viajes familiares, entre otros.

Escuche la entrevista completa en La W:

