6AM W6AM W

Programas

“Me enseñó a tener fe, trabajar duro y creer en mí”: Hugo Wentzel, nieto de Jimmy Carter

Hugo James Wentzel, nieto del expresidente Jimmy Carter, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su abuelo, recordando algunas vivencias junto a él.

“Me enseñó a tener fe, trabajar duro y creer en mí”: Hugo Wentzel, nieto de Jimmy Carter

“Me enseñó a tener fe, trabajar duro y creer en mí”: Hugo Wentzel, nieto de Jimmy Carter

15:41

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Jimmy Carter y Hugo Wentzel en 2009| Foto: GettyImages

El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, electo en 1976 y ganador del Premio Nobel de la Paz en 2002, murió a los 100 años en su hogar, rodeado de su familia.

Hugo James Wentzel, nieto de Jimmy Carter, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre esa otra perspectiva más familiar del expresidente.

“Siento que algo que la gente no sabe sobre él es que estaba muy orientado a su familia, se dedicó a ayudar personas alrededor del mundo, pero también nosotros. A pesar de lo que significaba ser presidente yo tuve la experiencia completa de lo que es tener un abuelo, me llevaba a pescar, hacíamos planes, siempre fue entregado a su familia”, aseguró.

Lea también:

Asimismo, mencionó que sus abuelos, Jimmy y Rosalynn Carter, fueron una gran inspiración en su vida para su vida amorosa, en temas de elegir a una persona para enamorarse y quedarse con ella para toda la vida.

Los consejos del abuelo Jimmy Carter

Wentzel contó en La W algunos de los consejos que diariamente le transmitía su abuelo, el expresidente Carter.

“Me dio dos consejos básicos, el primero era siempre tener fe, y el segundo era nunca parar de trabajar, siempre seguir esforzándome y enfrentar los retos que llegaran. De él me llevo la enseñanza de que hay que creer en uno mismo, que no importa lo que decida hacer, siempre y cuando lo haga de la mejor manera”, dijo.

También destacó que el exmandatario era un hombre que entendía y aceptaba sus fracasos, como la fallida reelección.

“Era un hombre excepcionalmente honesto, él hablaba sobre eso y aseguraba que creía en el destino, agradeció haber sido presidente solo un periodo y recordó lo gratificante que fue para el ayudar personas en su época pospresidencial fuera de la Casa Blanca”, relató.

Finalmente, recordó algunos momentos con su abuelo, como cuando en los vuelos saludaba a todos los pasajeros, los días de los abuelos en el colegio, los viajes familiares, entre otros.

Escuche la entrevista completa en La W:

“Me enseñó a tener fe, trabajar duro y creer en mí”: Hugo Wentzel, nieto de Jimmy Carter

15:41

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad