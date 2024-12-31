Las dudas que dejó el accidente aéreo en Corea del Sur: ¿Por qué había un muro al final de la pista?

El accidente del vuelo 7C2216 de la aerolínea surcoreana Jeju Air, que estalló tras aterrizar y salirse de pista en el Aeropuerto de Muan, dejó con 179 muertos y solo dos supervivientes, lo que supone el peor accidente de la aviación civil en la historia de Corea del Sur. A bordo viajaban 181 personas, seis de la tripulación.

Este hecho le ha dado la vuelta al mundo y sigue teniendo varias incógnitas que muchos expertos analizan. Para hablar sobre el tema, Greg Feith, ex investigador senior de Seguridad Aérea de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB), pasó por los micrófonos de La W.

¿Por qué había un muro al final de la pista de aterrizaje?

Según la información, tras reportar la colisión de un ave, el piloto del avión pidió aterrizar de urgencia, llegando al Aeropuerto de Muan, sin embargo, el tren de aterrizaje no funcionó, generando quela aeronave no se detuviera y acabara chocando con un muro ubicado al final de la pista.

Una de las principales dudas es, ¿por qué hay un muro de concreto al final de la pista de despegue de y aterrizaje de un aeropuerto? El experto consultado por La W respondió al respecto.

“Es habitual que haya estas barreras de seguridad en las pistas de aterrizaje, la diferencia es el material, esta era de concreto, eso fue lo que hizo que el avión terminara así, usualmente son de otros materiales (…) Estados Unidos, por ejemplo, tiene estas estructuras de apoyo para el aterrizaje hechas de aluminio o madera, así en caso de que el avión la golpee no tenga el mismo impacto. De haber sido así, el daño hubiera sido mucho menor”, explicó.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8 — BNO News (@BNONews) December 29, 2024

¿Qué causó la falla del avión?

En los datos se menciona que hubo colisión de un ave, no obstante, el experto asegura que hay que revisar la data del avión para conocer qué tanta influencia tuvo el animal en el accidente.

“Hay que analizar varias partes, es claro que hay un factor en el que influyeron aves, pues el avión tuvo que desviarse al toparse con ellas, aterrizando de forma diferente, él tenía que llegar a otra pista (…) Además, puede que hubiera un problema técnico que causara la emergencia a los pilotos, pudo ser un problema con el motor, problema que no se sabe si fue por un ave o no”, aseguró.

Es importante destacar que, si bien los aviones Boeing han estado inmersos en varias controversias por su seguridad, el experto comentó que la responsabilidad de los accidentes estaría más ligada a las aerolíneas, ya que estas son las encargadas de realizar el mantenimiento a las aeronaves.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause Las dudas que dejó el accidente aéreo en Corea del Sur: ¿Por qué había un muro al final de la pista? 12:38 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo