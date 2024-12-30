“Un presidente atípico”: biógrafo de Jimmy Carter contó detalles de su Presidencia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, electo en 1976 y ganador del Premio Nobel de la Paz en 2002, murió a los 100 años en su hogar, rodeado de su familia.

Kai Bird, reconocido biógrafo y ganador del Premio Pulitzer, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el escrito de su autoría, ‘The Outlier: The Unfinished Presidency of Jimmy Carter’, una biografía que ofrece una reevaluación profunda de la presidencia de Carter.

“Jimmy Carter era un presidente inusual, vino de un lugar pequeño al sur de Georgia, creció con niños afro siendo el único blanco, siempre fue diferente, sobresalió como un caso atípico, fue un político de la gente e inusual, trató de usar su religión y su fe para hacer lo correcto sin importar las consecuencias políticas que pudiera tener, tenía coraje para tomar decisiones”, relató el biógrafo.

Los países árabes, en particular Egipto, manifestaron que recordarán siempre al expresidente Jimmy Carter como “símbolo de la paz” por su papel en la firma de los acuerdos entre Israel y Egipto a finales de los años setenta.

Sobre este acuerdo de paz, el biógrafo Bird mencionó que fue “un gran logro diplomático, un ejemplo de la diplomacia de un presidente inusual, él estaba orgulloso de eso, también creía que era el camino para llegar a la paz entre israelíes y palestinos, tuvo decepción por no lograr esa paz”.

¿Carter no logró reelegirse por un acuerdo secreto con iraníes?

Carter no logró reelegirse para un segundo mandato, y según el experto, esto se debió en parte a la crisis de rehenes en Irán de ese entonces, de hecho, asegura que en la biografía le dedica un capitulo a este tema para explicar como sí hubo un acuerdo.

“Este capítulo prueba como sí hubo un acuerdo secreto entre la campaña de Ronald Reagan y los iraníes para postergar la liberación y así hacerlo cuando Reagan fuera presidente, afectando la imagen de Carter”, aseguró.

El biógrafo, además, destacó que en la elaboración del texto encontró muchas sorpresas, como unas cajas de mensajes personales entre Jimmy Carter y su abogado, páginas de política interna que no habían sido vistos antes.

Finalmente, destacó algunos rasgos importantes de su vida, como la lucha por los derechos humanos y la salud pública, su trabajo activo después de la Presidencia y el trabajo incansable hasta el último día.

Escuche la entrevista completa en La W:

