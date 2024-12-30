El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La vida personal de Jimmy Carter: ideales de paz, opinión pública y un amor para toda la vida

El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, electo en 1976 y ganador del Premio Nobel de la Paz en 2002, murió este domingo a los 100 años rodeado de su familia.

Jill Stuckey, superintendente del Parque Histórico Nacional Jimmy Carter en Georgia, y una de las personas más cercanas a la familia Carter por más de 30 años, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la vida del expresidente.

“Uno de los viajes mágicos fue en el que le entregaron el Nobel de Paz, fue un honor para mi y mi esposo ser invitados a la ceremonia, estar con ellos, rodeados de personas tan importantes, fue una experiencia maravillosa”, aseguró.

Jimmy y Rosalynn Carter, un amor para toda la vida

Un factor que llama la atención en la vida del expresidente Jimmy Carter es su amor con Rosalynn Carter, un matrimonio que duró 77 años.

“No solo eran esposos, eran compañeros incondicionales. Claro que tenían desacuerdos, pero no permitían que eso trascendiera, cada noche antes de ir a dormir resolvían sus diferencias. Su matrimonio siempre fue algo maravilloso, hubo momentos tensos, como cuando escribieron su libro juntos, tenían recuerdos distintos de sus memorias, pero llegaban a acuerdos (…) Cuando Rosalynn escribió su libro, Jimmy decía que era escrito en piedra, porque ella no dejaba cambiar absolutamente nada”, relató.

Los paz de Jimmy Carter y la opinión pública en contra

Los países árabes, en particular Egipto, manifestaron que recordarán siempre al expresidente Jimmy Carter como “símbolo de la paz” por su papel en la firma de los acuerdos entre Israel y Egipto a finales de los años setenta.

“En los últimos años le preocupaba la situación en Medio Oriente, pero siempre estuvo orgulloso de haber ayudado a negociar tratados en el pasado, como el de Egipto, para él era importante la paz mundial”, afirmó Jill Stuckey en La W.

Muchos consideran que la opinión pública fue injusta con Carter, sin embargo, Stuckey asegura que eso a él no le preocupaba.

“A él solo le preocupaba hacer lo correcto y ayudar a los demás, dejaba que las cosas siguieran su rumbo y que los hechos hablaran por sí mismos, no le preocupaban los comentarios (…) Me quedo con que siempre los Carter hacían lo correcto, así lo intentó sus 100 años de vida”, cerró.

