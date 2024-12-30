El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Aportó a Colombia en temas de salud y paz”: expresidente Santos sobre Jimmy Carter

El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, electo en 1976 y ganador del Premio Nobel de la Paz en 2002, murió este domingo a los 100 años rodeado de su familia. La última vez que Carter visitó Colombia fue en 2013, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, para abordar temas de política antidrogas y el proceso de paz en el país.

El expresidente Santos pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre esta visita, revelando algunos detalles poco conocidos, como la fijación de Carter por los temas de salud en Colombia y el mundo.

“Él no vino a hablar sobre el proceso de paz, vino por otro motivo. Carter era un apasionado en combatir las enfermedades, él decía que la salud era un derecho fundamental y trabajó por eso durante toda su vida (…) En Colombia habíamos adelantado una campaña para erradicar la ‘ceguera del río’, una enfermedad con la que él también quería luchar, la erradicamos y eso para él fue un paso importantísimo, quiso venir a hacerle un reconocimiento a Colombia”, relató.

La Organización Mundial de la Salud le haría un reconocimiento a Carter y él aprovechó para que este evento fuera llevado a cabo en Colombia, esto aclararía que su visita no fue principalmente por la paz, sino por la salud.

“Yo le dije que viniera días antes para hablar del proceso de paz, estuvo visitando personalidades protagonistas del proceso, habló con los negociadores, él tenía gran experiencia en procesos de paz y aprovechamos su presencia”, comentó Santos.

Es importante destacar que esta no fue la única visita del expresidente Carter a Colombia. Su primera llegada al país también estuvo relacionada con temas de salud, más precisamente sobre la vacunación infantil.

