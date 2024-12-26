“Ya estoy en Ecopetrol y no me han ofrecido la Presidencia”: Alberto Merlano por polémica en SIC

Siguen generando revuelo las renuncias de dos delegados de la Superintendencia de Industria y Comercio, Alexander Sánchez (delegado para asuntos jurisdiccionales) y Grenfieth de Jesús Sierra (delegado para protección de datos) al parecer, por presuntas presiones tras no tomar una decisión a favor de Alberto Merlano Alcocer.

Según informaciones, Alberto Merlano podría llegar a la Presidencia de Ecopetrol luego de haber hecho parte de la petrolera colombiana.

Ante esto, Alberto Merlano Alcocer aseguró que nadie le ha ofrecido el cargo de presidente y que por ahora está muy cómodo donde está.

Según mencionó, actualmente es asesor de gestión de conflictos en la parte de relaciones laborales. “Estoy tranquilo y contento con lo que estoy haciendo”, dijo, haciendo énfasis en que por ahora no está buscando la Presidencia, insistiendo en que está muy cómodo.

“Esperemos, a mí nadie me ha ofrecido la Presidencia de Ecopetrol ni he estado buscándola”, afirmó.

De hecho, se tiene el interrogante de si, por su edad, el tío de la primera dama podría llegar a ese cargo, pues según señala una sentencia del Consejo de Estado del 2018, “la edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen funciones públicas será de setenta (70) años. Una vez cumplidos, se causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser reintegradas en ninguna circunstancia”.

Sobre el tema dijo que no tenía conocimiento de esa decisión pero que no era tan relevante para él pues no estaba buscando llegar a la presidencia de la petrolera más importante del país. Eso sí, resaltó que su sanción está suspendida y la multa no lo inhabilita para ser miembro de una directiva de Ecopetrol o eventual presidente de esa entidad.

“Esa multa está suspendida desde hace aproximadamente unos diez años”, resaltó.

¿Cuál es la petición que le hizo a la Superintendencia de Industria y Comercio?

Merlano Alcocer aseguró en W Radio que la sanción es de 2014, pero en un fallo del juzgado por el caso de cambio de modelo de basuras en Bogotá cuando Gustavo Petro era alcalde de la capital quedó establecido que eso no estaba ajustado a la ley y dejó sin piso la decisión de la superintendencia de industria y comercio, de multar a la junta directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (entidad que él dirigía), entre otros.

Tras ello, dijo que presentó una segunda instancia ante el Consejo de Estado, que aún no ha fallado.

En medio de eso, aseguró que “la superintendencia Industria y Comercio suspendió los cobros coactivos de todos los involucrados, pero dejó la medida cautelar de los embargos. Entonces, ya ha estado luchando a través de estos diez años contra esa decisión de embargo por una medida que ya está en primera instancia declarada que no corresponde o no se ajusta a la ley, y que está esperando la segunda instancia para ser resuelto”.

Por eso, agrega que hizo una solicitud en septiembre y otra en noviembre de pedir que se levante el embargo. “La superintendencia me responde el 10 de octubre de este año, y me dice que no lo levanta, pero no me no me responde a la a los argumentos que yo di, me da los mismos argumentos que me ha dado siempre”, afirmó el empresario.

A ello agregó que interpuso entonces una segunda acción para que consideren la medida de levantamiento del embargo, asunto que aún no se ha definido. De hecho, señaló que durante todos estos 10 años en varias oportunidades ha insistido en eso.

Finalmente, el ejecutivo afirmó que su proceso sí se ha acelerado, pero no porque lo vayan a nombrar en algún cargo como Ecopetrol, sino porque el tema se ha hecho público.