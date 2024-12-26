“Ojalá se pudieran congelar los precios de todo”: CTC sobre aumento del salario mínimo

John Jairo Caicedo, el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, pasó por los micrófonos de La W de Julio Sánchez Cristo y se refirió acerca del incremento del salario mínimo, que será de $1′423.500 y con subsidio de transporte queda en $1′623.500.

Es decir que el aumento establecido por decreto por parte del Gobierno Nacional fue de 9.54%. No obstante, a algunos expertos y a los gremios de los empresarios, les preocupa el impacto de este aumento en la carga a la industria.

Ante esto, Caicedo afirmó que “la cifra no fue inventada, fue estudiada por los economistas, de hecho se aumentó lo que dio la sumatoria de la inflación, al productividad laboral y el PIB”.

En cuanto a las pequeñas empresas, que se pueden ver afectadas por la contratación de empleados con este incremento, aseguró que todo estos se tuvo en cuneta. “Consideramos que esto le va a ayudar a las familias colombianas”, dijo.

Incluso, mencionó que los colombianos lo que buscan es que congelaran todos los precios, por ende, sugirió que “ojalá pudiera haber una norma para trate de regular esto y que haya un mejor poder adquisitivo, porque en enero lo que hacen es subirle a todo”.