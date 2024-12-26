“Ni el presidente ni la primera dama me solicitaron obrar”: superindustria sobre Alberto Merlano

Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, se refirió en La W a los cuestionamientos en torno a la salida de dos altos funcionarios de la entidad: Alexander Sánchez, delegado para Asuntos Jurisdiccionales y Grenfieth de Jesús Sierra, delegado para la Protección de Datos.

Cabe recordar que la salida de los funcionarios se vio envuelta en polémica debido a que en un principio se conoció que habrían renunciado por desacuerdos en el estudio de un proceso que buscaría tumbar una vieja sanción en contra de Alberto Merlano Alcocer, quien sería tío de la primera dama Verónica Alcocer. Posteriormente, el presidente Gustavo Petro señaló que a los funcionarios se les habría pedido la renuncia.

Al respecto, Rusinque sostuvo que la renuncia protocolaria se pidió el pasado 23 de diciembre “como parte de ese balance rutinario que se hace cada seis meses”.

“Dentro de la facultad nominadora (…) se le permite a uno reacomodar su equipo de acuerdo con cómo lo considere”, sostuvo. Además, sostuvo que, después de que ella radicara la solicitud de renuncia, los funcionarios presentaron una falsa motivación “porque dicen que lo hacen alrededor de su postura en este caso (de Alberto Merlano)”, relató.

Por eso, aseguró que “aquí hay una cuestión de pérdida de confianza y lealtad”, por lo que “no puede uno continuar trabajando con un equipo en el que no puede confiar (ante) señalamientos tan graves en contra de la cabeza de la entidad y yo tengo que ser responsable”.

En cuanto a las presuntas presiones contra los dos funcionarios en el caso de Merlano Alcocer, la superintendente negó haberlos obligado a que votaran a favor de él: “Acá no hubo ninguna presión, lo único que se esperaba en este tipo de comités es que se pronunciaran como lo hacen permanentemente en un escenario que es rutinario en la Superintendencia”.

“Se les concede el plazo para que analicen con detenimiento y hablan de unos impedimentos y los presentaron de manera tardía (…) la única orientación que se da es que, por favor, se pronuncien en contra, a favor o lo que sea, porque se nos va el tiempo a vacancia judicial y se nos vence el tiempo”, añadió.

En ese sentido, la superintendente Rusinque aclaró: “Quiero ratificar de manera contundente que nunca (se) me dio solicitud por parte del presidente ni de la primera dama, ni de absolutamente nadie, por ningún nombramiento. No tengo información en ese sentido, a mí nadie me ha dicho obrar en ningún sentido en particular”.

