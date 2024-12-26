“El Diablo haciendo hostias”: general Mejía sobre entrega de regalos de disidencias Farc en Cauca

Imagen de referencia de las disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images

El general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército Nacional, habló en La W sobre el asesinato de un menor de 15 años que se negó a ser reclutado por las disidencias de las Farc de ‘Iván Mordisco’ en el corregimiento de El Plateado, Cauca, y sobre la entrega de regalos en el mismo territorio.

“El Diablo haciendo hostias, descubrimos una de las formas más crueles de reclutar. En un video aparece alias ‘Giovanni’, responsable de múltiples asesinatos y barbarie en el Cañón del Micay, de la mano de alias ‘Kevin’, en la vereda Honduras; entregando regalos a niños entre los 12 y 17 años que habían citado. Prácticamente es una pesca Milagros de niños con el ánimo de perfilarlos para reclutarlos utilizando como engaño la entrega de regalos de Navidad”, dijo el oficial.

A pesar de la aterradora situación, el general aseveró que la guerra contra las estructuras armadas al margen de la ley no está perdida. “La tarea no es sencilla; hemos hecho grandes esfuerzos para recuperar territorios que eran de dominio de los ilegales. Continuamos trabajando más fuerte que nunca”.

Además, explicó que el mal siempre estará presente. “Mientras el centro de gravedad sean las economías ilícitas por la concentración de cultivos en el Cauca, Valle y Nariño, y no existan regulaciones contra la minería ilegal y los precursores químicos, el mal encontrará formas de transformarse. No es fácil, pero no es imposible”.

Frente a las negociaciones por la paz total, el general Federico Mejía afirmó que él y sus tropas no se han sentido maniatados. “Si bien es cierto que hay un escenario de paz, no es un pasaporte para continuar delinquiendo; continuamos enfrentándolos con todas nuestras capacidades, logrando entrar a áreas donde por años había sido imposible”.

El comandante de la Tercera División indicó que para proteger a los niños del flagelo del reclutamiento se necesita más inversión, escuelas y nuevos escenarios en las áreas de influencia, para que los menores tengan algo más que hacer cuando terminan las clases y no sean objeto de las estructuras ilegales.

“Es un proceso. Es lo que se espera con la Operación Perseo, donde el Gobierno comienza a llegar con inversión social y tiene que hacerlo de manera rápida, continua y acelerada con el objetivo de quitarle espacios a la guerrilla”.

Frente a la posibilidad del reintegro del general Jhon Rojas al Ejército Nacional después de que la Fiscalía archivara la investigación, Mejía puntualizó que se concentra en sus obligaciones y que el rol de calificar quién ingresa o no, no es de su competencia.

Escuche la entrevista al general Federico Mejía en La W:

