“Definitivamente se tiene que acabar”: Mafe Carrascal sobre el Ministerio de la Igualdad

Durante un evento con habitantes de calle, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a acelerar la ejecución de varios sectores y criticó al Ministerio de la Igualdad por el lento avance de programas y compromisos gubernamentales.

Una de las críticas más fuertes las lanzó a esa cartera: “Miren que en Medellín están golpeando con la policía a los habitantes de calle, ¿dónde está el Ministerio de la Igualdad allá?, en Cali también golpean a los habitantes de calle como si estuviéramos en la Bogotá de hace 30 años, ¿dónde está el Ministerio de la Igualdad allá?”, dijo.

Hay que decir que el Ministerio de Igualdad fue creado durante el gobierno Petro para liderar políticas para enfrentar las brechas sociales. Y a la reciente declaración del presidente Petro, se sumaron otras opiniones, incluso desde el Pacto Histórico.

De hecho, la representante María Fernanda Carrascal reconoció que la ejecución del ministerio no ha cumplido las expectativas: “Yo tampoco considero que la ejecución del Ministerio de la Igualdad haya sido conforme a las expectativas que todos y todas teníamos. Queríamos que este ministerio liderara la política pública en materia de cierre de brechas, pero no se ha conseguido”, dijo.

Y agregó que esa cartera “definitivamente se tiene que acabar, porque así lo han dicho las Cortes (...) Uno no puede tapar el sol con un dedo, y bueno, ojalá en lo que queda de tiempo se puedan materializar algunas de las ideas que tenemos como proyecto político”.

Desde la oposición, el representante Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, calificó al ministerio como un gasto innecesario y poco eficiente: “Del Ministerio de la Igualdad, no puedo decir más que es una vergüenza. Un ministerio con unos presupuestos frondosos, cinco viceministros, cincuenta directores en todo el país, y no hay resultados: nunca debió existir.”