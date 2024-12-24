U de Los Andes anunció nueva donación a campaña Vamos Pa’Lante

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Raquel Bernal, rectora de la Universidad de Los Andes, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre Vamos Pa’Lante, una campaña que entrega becas de acceso, de rescate y sostenimiento por un semestre a estudiantes que cuenten con un buen desempeño académico y se encuentren en riesgo de desertar al no poder acceder o permanecer en sus instituciones universitarias privadas de alta calidad por razones económicas.

La rectora anunció que 10 donantes anónimos, tanto colombianos como extranjeros, hicieron un aporte de más de 503 millones de pesos a la campaña.

Esta iniciativa es posible gracias a la alianza con cinco universidades del país: EAFIT, ICESI, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad EIA (Escuela de Ingeniería de Antioquia) y Universidad Autónoma de Bucaramanga.

En 2023, la iniciativa Vamos Pa’lante logró recaudar $9.158 millones de pesos al contar con el apoyo de un millón de donantes. Además, se otorgaron 1.490 apoyos entre matrícula y/o sostenimiento a estudiantes de diversas universidades del país.