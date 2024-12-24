Pareja denuncia haber sido víctima de un robo en lujoso hotel de Villeta

En época de Navidad es muy frecuente que las personas sean víctimas de robo, esta vez una pareja denunció que fue víctima de uno en un lujoso hotel en Villeta. Se trata del hotel Nakuma Luxury House. Ellos aseguran que mientras dormían alguien entró a su villa y les robaron joyas, celulares, relojes y dinero en efectivo que suman un aproximado de 60 millones de pesos.

“Estamos muy afectados emocional y psicológicamente, no solo por el robo sino porque nuestras vidas estuvieron en juego. Mi esposa reservó en este hotel para mi cumpleaños del 20 al 21 de diciembre y pagamos 1.600.000 pesos. Mientras que dormíamos una persona entró a nuestra villa, por la parte más vulnerable, seguramente esta persona ya conocía el lugar. Sobre las 6 a.m., cuando nos despertamos, notamos que se habían llevado todo y esto estaba muy cerca de nuestras mesas de noche, perfectamente hubiéramos podido despertar y hubiera pasado lo peor”, señaló Manuel Puerto ante los micrófonos de La W.

Al momento de pedir registro de cámaras en el lugar, la administración del hotel señaló que no hay cámaras o algún tipo de seguridad alrededor de la villa.

“Nosotros llamamos a la Policía y la administración se hizo cargo, llamaron a la Sijin y a la Policía de Turismo. Lastimosamente cuando llegaron, se dieron cuenta que el sitio no cuenta con cámaras, ni con vigilancia. Es un lugar que tiene 4 cabañas y se paga un valor muy alto, lo sorprendente es que estos lugares no tengan las mismas condiciones de seguridad, no hay testigos oculares y va a ser muy difícil seguir porque no hay vídeos. Lo que sí encontraron las autoridades fueron partes de nuestras pertenencias que fueron botando los ladrones alrededor. Hasta el momento no hemos tenido respuesta de Nakuma”, dijo.

La W se comunicó directamente con el Hotel Nakuma Luxury House y señalaron que efectivamente en la zona de las villas no hay cámaras y que esperaran a que las autoridades avancen con las investigaciones para dar con los responsables.

Aquí puede escuchar la entrevista completa: