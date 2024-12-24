Los riesgos del odio coordinado en redes sociales, según investigador

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Elías Said- Hung, investigador principal de Inclusión socioeducativa e intercultural, Sociedad y Medios de UNIR, habló en La W sobre los riesgos que tiene lo que denominaron como el “odio coordinado” en las redes sociales.

“El proyecto, más que decir que las redes sociales envenenan, es que brindan las condiciones para la diseminación de expresiones impresionantes (de odio)”, mencionó.

Destacó que, gracias a que las publicaciones en redes sociales se mueven en mayor medida por la emotividad y el ‘efecto campana’, estos mensajes de odios se magnifican y llegan a más personas.

¿Cuáles fueron las conclusiones de la investigación?

“La presencia de un alto porcentaje de odio de baja intensidad. Es llamativo como, en términos generales, entendemos el odio asociado a actos delictivos, pero es cierto que hay buena parte de los comentarios suelen ser mal intencionados que minan la cultura democrática, favorecen estereotipos que son antecesores de la violencia”, explicó.

De esta manera, mencionó que el estudio también les mostró que hay una aparente coordinación desde el anonimato y la aleatoriedad de los comentarios para generar estos mensajes.

¿Cómo combatir el odio coordinado en redes sociales

Aseguró que se tienen que generar acciones que “prevengan ‘incendios’ en grandes masas”, pues el fenómeno del odio y la desinformación están ligados.

“Debemos atajar con todo tipo de acciones estos fenómenos. Es difícil tomar medidas contra el odio una vez que el ‘incendio’ ocurre”, afirmó.

Es por esto que agregó que se debe crear una masa crítica de personas que reflexionen para identificar estrategias, establecer perfiles de quiénes y cómo diseminan el odio.

Reviva la entrevista completa con Elías Said- Hung a continuación