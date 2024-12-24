6AM W6AM W

Es vergonzoso: opositor Julio Borges sobre representación de Colombia en posesión de Maduro

Las reacciones de la oposición venezolana a la decisión del gobierno colombiano de enviar representación a la posesión de Nicolás Maduro como presidente del vecino país no se hizo esperar.

Julio Borges y Nicolás Maduro. Foto: (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images for Concordia Summit) / (Photo by Alfredo Lasry R/Getty Images)

Julio Borges, vicepresidente de Estrategia y Comunicación de Relaciones Internacionales del partido opositor de Venezuela Primero Justicia, habló sobre la decisión del gobierno colombiano de enviar representación a la posesión de Nicolás Maduro como presidente del vecino país.

“Lo recibimos como algo negativo, inexplicable y que no tiene argumentación. Es distinto que los países tengan temas comunes, pero otra es que, precisamente el día en que Maduro hará el juramento falso, se anuncie que estará un representante del Estado colombiano, más cuando vemos la posición del canciller (Luis Gilberto Murillo), más clara que la del presidente Petro”, dijo.

¿Cuáles serán los próximos pasos de la oposición venezolana?

Borges mencionó que los países que acudirán a la posesión de Maduro como mandatario se van a “arrepentir” porque “las cosas van a cambiar en Venezuela”.

Frente al pueblo colombiano (la decisión de enviar un representante) tendrá un peso muy negativo. Es vergonzoso el paso que están dando, no hay justificación”, afirmó.

