6AM W6AM W

Actualidad

Debate congresistas: asistencia de Colombia a posesión de Nicolás Maduro abrió polémica

El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, y la senadora Imelda Daza, del Partido Comunes, pasaron por los micrófonos de La W.

Debate congresistas: asistencia de Colombia a posesión de Nicolás Maduro abrió polémica

Debate congresistas: asistencia de Colombia a posesión de Nicolás Maduro abrió polémica

09:29

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: EFE.

En diálogo con La W, los congresistas Andrés Forero, del Centro Democrático, e Imelda Daza, del Partido Comunes, se refirieron a la decisión del gobierno colombiano de enviar al embajador Milton Rengifo a la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero.

El representante Forero criticó duramente la decisión y aseguró que “enviar un representante a este evento es legitimar un fraude electoral evidente”, en referencia a las elecciones del 28 de julio en Venezuela.

Le puede interesar:

Además, según Forero, esta decisión contradice las declaraciones iniciales del presidente Gustavo Petro y del canciller Álvaro Leyva sobre la necesidad de revisar las actas electorales antes de reconocer a Maduro.

Por su parte, la senadora Imelda Daza respaldó la asistencia del embajador, y dijo que Colombia no tiene autoridad moral para cuestionar procesos electorales en otros países.

En todo caso, para Daza, el envío de un representante es un acto diplomático necesario y enfatizó que corresponde a las autoridades venezolanas decidir sobre la legitimidad de las elecciones.

“Aquí nunca ha habido elecciones limpias, y recuerdo también a Camilo Torres cuando decía: en Colombia la ciudadanía elige hasta las cuatro de la tarde, y de ahí en adelante elige la Registraduría”, dijo la senadora.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Debate congresistas: asistencia de Colombia a posesión de Nicolás Maduro abrió polémica

09:29

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad