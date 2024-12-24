Debate congresistas: asistencia de Colombia a posesión de Nicolás Maduro abrió polémica

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En diálogo con La W, los congresistas Andrés Forero, del Centro Democrático, e Imelda Daza, del Partido Comunes, se refirieron a la decisión del gobierno colombiano de enviar al embajador Milton Rengifo a la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero.

El representante Forero criticó duramente la decisión y aseguró que “enviar un representante a este evento es legitimar un fraude electoral evidente”, en referencia a las elecciones del 28 de julio en Venezuela.

Además, según Forero, esta decisión contradice las declaraciones iniciales del presidente Gustavo Petro y del canciller Álvaro Leyva sobre la necesidad de revisar las actas electorales antes de reconocer a Maduro.

Por su parte, la senadora Imelda Daza respaldó la asistencia del embajador, y dijo que Colombia no tiene autoridad moral para cuestionar procesos electorales en otros países.

En todo caso, para Daza, el envío de un representante es un acto diplomático necesario y enfatizó que corresponde a las autoridades venezolanas decidir sobre la legitimidad de las elecciones.

“Aquí nunca ha habido elecciones limpias, y recuerdo también a Camilo Torres cuando decía: en Colombia la ciudadanía elige hasta las cuatro de la tarde, y de ahí en adelante elige la Registraduría”, dijo la senadora.

