Vamos a ser libres luego del 10 de enero: hija de Magalli Meda por situación en Venezuela

Eugenia Olavarría Meda, hija de la líder opositora Magalli Meda, quien se encuentra asilada en la Embajada de Argentina en Caracas, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la situación en Venezuela y lo que pasará el día de la posesión presidencial de Edmundo González.

Para iniciar, Olavarría señaló que el día de la transición de mando “vamos a ser libres, creo que Venezuela va a necesitar un camino muy largo y con mucho esfuerzo y determinación para reconstruirnos y salir de tanto trauma, tanto abuso, de este régimen criminal. Va a ser mucho trabajo, pero vamos a ser libres”.

Asimismo, indicó que a su madre la han amenazado con órdenes de captura por crímenes “asquerosos”. “Es raro ese mundo de rumores y de información. Gente muy mala ha sacado fotos de mi padre, de mi abuela, con una especie de una narrativa de ficción, pero las amenazas más grandes es la acusación de ser terrorista”.

En esa misma línea, señaló que el régimen de Nicolás Maduro miente y amenaza constantemente. “Nosotros necesitamos apoyo para continuar aclarando el mensaje que es fe, el trabajo está hecho, el trabajo complicado de proteger las actas está hecho, de ahí en adelante necesitamos el apoyo de los gobiernos que no se han posesionado, necesitamos apoyo de los militares que están literalmente sosteniendo al régimen con las armas. La fe nos va a salvar”.

Siendo así, Olavarría mencionó que “yo creo que para el 10 de enero, los militares van a tener que tomar la decisión de a quién obedecen, a un presidente tirano o a un presidente electo”:

Por último, se refirió a la posición que tiene Colombia frente a la situación de Venezuela y las denuncias de opositores venezolanos que se encuentran asilados, “yo lo llamo mediocridad, creo que hacer lo correcto no suele ser lo más fácil, se nota que hay conflicto de intereses, sobre todo con los carteles criminales que esta gente maneja. Se sabe que hay mediocridad moral y falta de coraje. Todos alzando nuestra voz hacemos el cambio”.

Escuche la entrevista completa a continuación: