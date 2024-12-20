“Esta cooperativa no existe, es de papel”: SuperSolidaria sobre Coosalud

Las alarmas siguen prendidas por la EPS Coosalud. El presidente Gustavo Petro aseguró que el presidente de la cooperativa, Jaime González Montaño, habría usado más de 200.000 millones de pesos como garantía para pagar un préstamo a Sudameris.

Pese a que González desmintió dichas irregularidades, la Superintendencia de Salud afirmó que tiene pruebas de que el representante legal habría tomado los recursos de la salud con fines particulares. Incluso, en las últimas horas, se conoció que el monto de dichas irregularidades es de más de 400.000 millones de pesos.

Ante esto, ha crecido la incertidumbre tanto en el sector político como para los trabajadores de la salud y pacientes, que están siendo los principalmente afectados.

Siendo así y bajo varias investigaciones, la Superintendencia de Economía Solidaria anunció la intervención de la cooperativa Coosalud por dos meses para indagar por presuntas irregularidades, como la prestación indirecta de servicios de salud, lo cual no le es permitido.

María José Navarro, superintendente de Economía Solidaria, pasó por los micrófonos de La W y aseguró que la cooperativa antes de la Ley 100 era una cooperativa que prestaba servicio de salud y ahí nació la EPS, tras esa ley la cooperativa no debería ejercer servicios de salud.

“Tenemos una triangulación, la cooperativa, Coosalud EPS y Coosalud inversa, tres empresas y figuras jurídicas con el mismo representante con algunos movimientos que nos resultaban bastante extrañas, por eso enviamos una visita de inspección”, dijo la funcionaria.

En esta visita se encontraron con que “esta cooperativa no existe, es de papel, los funcionarios de la EPS trabajaban en algún tema de la cooperativa, pero nada de lo que se estaba reportando en el balance financiero es real”.

“Hay inconstencias muy graves en los balances que nos presentaban a nosotros”, agregó.

Otro de los hallazgos que ha encontrado esta entidad es que hubo una cesión de pasivos sin informarle a la Superintendencia de Salud.

“La cooperativa había venido cargando unos pasivos y pagando unos pasivos de la EPS de alrededor de 404 mil millones de pesos y posteriormente hacen una cesión de pasivos con Inversa a cambio de unas acciones que la cooperativa le iba a entregar a Inversa porque iba a recoger parte de estos pasivos. Pero esa cesión de pasivos se dio en nuestro balance, pero no en el balance financiero presentado a la superintendencia nacional de salud”, señaló Navarro.

Lo que también ha encontrado esta entidad es que la Cooperativa tiene unos aportes sociales de alrededor de 15 mil millones de pesos y unos bienes inmuebles también que han respaldado además el tema con el Banco Sudameris.

Lo preocupante, agregó la Superintendente, es que “la figura de la cooperativa ha sido usada para habilitar financieramente a la cooperativa y enriquecer a algunas personas”.