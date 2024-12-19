“Esto no es ningún Gobierno”: hija de Magalli Meda, opositora venezolana

Claudia Macero (i), Pedro Uchurrurtu (c) y Magalli Meda, asilados en la residencia del embajador de Argentina, en Caracas (Venezuela). EFE / Henry Chirinos ARCHIVO

En diálogo con La W, Eugenia Olavarría Meda, hija de Magalli Meda, se refirió en La W a la situación de su mamá y de otros cinco opositores venezolanos que se encuentran asilados en la Embajada de Argentina en Caracas (Venezuela) desde hace nueve meses, debido a que el Gobierno de Nicolás Maduro no les ha concedido los salvoconductos para poder salir del país.

Además de Magalli Meda, los otros opositores que permanecen en la Embajada son: Claudia Macero, Pedro Urruchurtu, Omar González, Humberto Villalobos y Fernando Motta.

Cabe recordar que, en el tiempo que han permanecido en la sede diplomática, los opositores han denunciado asedios al edificio, los cuales se intensificaron tras el rompimiento de relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela después de las elecciones del 28 de julio. Este hecho llevó a Brasil a asumir la protección del inmueble argentino.

Desde el exilio, Olavarría Meda aseguró en La W que la mayor solidaridad hacia la situación de su mamá, quien es jefe del comando nacional de campaña ‘Con Venezuela’ y milita en la organización ‘Vente Venezuela’ que lidera María Corina Machado, ha venido desde las organizaciones que son voceras de esta causa.

“Desde septiembre han estado sin luz y sin agua, les queda poca comida. Es una situación extremadamente estresante porque la narrativa a la que ellos (el oficialismo) juegan es que ellos son terroristas y los hombres armados afuera de la Embajada creen que se la van a creer por el cinismo que hay en esa estructura. (Los detenidos) son gente completamente indefensa que ha hecho todo lo correcto para salir de esta crisis que lleva más de 25 años”, relató.

También aseguró que el Gobierno de Brasil, en cabeza del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, “está haciendo una diferencia entre tener un discurso de izquierda y apoyar una dictadura al ensuciarse las manos con este nivel de criminalidad”.

En cuanto a la comunicación con su mamá, Olavarría contó que esta es “cada vez más limitada”.

“Los hombres uniformados del régimen entraron a la casa de los vecinos (de la Embajada), los botaron e instalaron una sede de espionaje y de acoso justo al lado, donde cargan armas largas y hacen sus parrillas”, advirtió.

En cuanto a los venezolanos en el exilio, como ella, Olavarría expresó: “Uno se pregunta, ¿por qué la inmigración? Bueno, porque falta luz y electricidad, no hay servicios, todo falla, no hay economía ni entretenimiento, no hay vida en las calles (…) imagínense la situación de mi mamá, encerrada, rodeada y acosada, lo mínimo que se debe exigir es el salvoconducto”.

En cuanto a la solicitud del Gobierno venezolano de la liberación de una persona en Argentina y un salvoconducto para el expresidente Jorge Glas a cambio de estos seis salvoconductos, Olavarría aseguró que, por el momento, el régimen no ha intentado comunicarse con la familia de Meda para buscar algún tipo de negociación.

“Eso sería completamente absurdo, por la cantidad de presos políticos se sabe que son gente de valores, allí no hay nada que corromper ni hay ninguna información secreta: lo que María Corina Machado dice en privado, lo repite en público, no hay ninguna confusión”, agregó.

Además, reiteró sus críticas al Gobierno venezolano: “Esto no es ningún Gobierno, es una dictadura que nos ha robado el país. Tengo 25 años y nunca he participado en ninguna elección de mi país, eso es trágico porque hacen todas sus trampas desde el principio”.

Escuche la entrevista a Eugenia Olavarría Meda en La W:

