“Es una persona muy abierta y patriota”: DJ colombiano tras conocer a Trump en Mar-a- Lago

Danny Peña, más conocido como Mr Danny, DJ y productor colombiano, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la presentación que hizo en Mar-a- Lago en Palm Beach, Florida, y el encuentro que tuvo con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Según explicó Peña, su trabajo consistía en ambientar una fiesta empresarial en Mar-a- Lago, “fue una fiesta increíble, ha sido literalmente un sueño. Empezamos con este proyecto este año, llevo trabajando hace muchos años, pero llegar a este nivel de esta en la Casa Blanca de invierto del presidente Trump fue algo maravilloso, sigo viviendo el momento”.

Asimismo, comentó que el presidente electo siempre baila, “es una buena persona, muy abierto, era un evento de una multinacional, un evento privado. Mar-a- Lago es muy grande y no sabíamos si iba a venir o no, pero llegó de la nada y estuvimos un buen rato ahí”.

Por otra parte, explicó que “Él (Trump) entra y sale de Mar-a- Lago cuando le da la gana. La verdad fue un momento muy agradable, es una persona muy abierta y patriota, se le nota demasiado”.

