El desamor, la inspiración de María Cristina Plata, reconocida artista colombiana

María Cristina Plata, cantante colombiana con más de 16 años de carrera musical y más de 65.000 seguidores en redes sociales, conversó con La W, con Julio Sánchez Cristo, entregó más detalles de su faceta como artista y algunas infidencias de su vida.

“La verdad, el desamor para mí despierta muchas cosas, no es que me haya ido tan mal en el amor, pero siento que conecto con la música desde el lugar del dolor. Además, es importante exponer y congraciar esos momentos”, dijo.

Expresó que el conectarse con el lado del dolor sentimental es relevante cuando una gran parte de las personas sienten esa conexión con la alegría, el positivismo y con todo lo que se ve por encima.

“Abordar lo que hay debajo, cuando duele, es difícil”, comentó.

