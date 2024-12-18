Uso del celular en los niños: ¿Se prohíbe o se les enseña a manejar el internet?

Silke Müller, escritora y experta en el manejo de las redes sociales en los niños, pasó por los micrófonos de La W, y habló sobre el uso del celular, el internet y las redes sociales en los niños, asegurando que así como se tiene que regular el tiempo en pantalla, se puede hablar de prohibición y protección al mismo tiempo.

“Es importante educar a los colegios, educar a los padres pero acompañar a los niños y hablar con ellos de los peligros de las redes sociales”, dijo.

La escritora, que es madre de dos niñas, contó que a sus hijas le dio celular a los 11 o 12 años. Sin embargo, destaca que es importante prestarle un acompañamiento, “que no estén solos”.

La también directora de un colegio, mencionó que ha visto el cambio en el comportamiento de los niños que tienen acceso a redes sociales todo el tiempo.

“Es importante hacerse cargo de lo que los niños pueden ver en redes sociales, cosas violentas, pornografía, tendencias suicidas y más”, agregó.

Frente a los niños que ya han tenido mucha interacción con este tipo de tecnologías y que ya están algo obsesionados con los dispositivos móviles, aseguró que “nunca es tarde para hablar de salud mental, hablar de la protección que se le tiene que dar”.

Asimismo, sugirió promover leyes para que los niños no puedan usar el celular en el colegio. “Los niños tienen que jugar, hablar y discutir entre ellos cara a cara”. No obstante, aclara que también es muy importante el ejemplo que les dan desde casa, los padres tienen que regular el tiempo que pasan en el celular.