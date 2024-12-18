¿Seguirá Liliana García al frente de la oficina de ProColombia en Madrid?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Seguirá Liliana García al frente de la sede de ProColombia en Madrid?

Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, conversó con La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito del lío que se generó en la sede de la entidad en Madrid, España, con el nombramiento de una nueva asesora de inversiones.

Con respecto a esto, señaló que Liliana García, actual directora de ProColombia en Madrid “sigue liderando los proyectos” en ese país. Sin embargo, también señaló que su continuidad es una decisión de la junta directiva. “Nosotros proponemos y ellos deciden quién sigue”.

Asimismo, comentó que este episodio fue “regulado” por las leyes en Madrid. Ante esto, mencionó que no pasará nada con la oficina en la capital española.

“sigue el mismo funcionamiento. Hay una carencia de asesores, pero siempre desde las oficinas de Europa nos apoyamos los unos con los otros”.

¿Qué pasa con la oficina de Madrid?

Comentó que han tenido casos desafortunados para mantener la sede en equilibrio, pero destacó que la oficina sigue siendo respaldada desde la central de ProColombia.

De esta manera, reveló que la contratación de asesores de inversiones y exportaciones “está en proceso”.

Serie Cien Años de Soledad, ¿una oportunidad para incentivar el turismo en Colombia?

Caballero sostuvo que la producción de la serie dejó una contribución de 225.000 millones de pesos a la economía colombiana.

“Se grabó en 22 municipios, el 97% del casting es colombiano y hubo 10.000 perfiles considerados, una de las producciones más grandes de Latinoamérica”, indicó.

De esta forma, destacó que lo más importante para Colombia con la producción de esta importante serie es la promoción del país en el exterior como una nación de producciones audiovisuales.

“Es una producción digna de la obra de ‘Gabo’”, resaltó.