SECOP no está a la altura de actualización tecnológica del país: Colombia Compra Eficiente

El director de Colombia Compra Eficiente, Cristóbal Padilla, habló con La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de sus declaraciones sobre la plataforma SECOP, calificándola como el “hazmerreír” de la entidad.

“El SECOP que funciona hoy no está a la altura de los niveles de una actualización tecnológica que demanda el país. En este sentido, nos hemos planteado la necesidad de modernizar una plataforma de estas características a la altura de los sistemas de compra en el mundo”, indicó.

Uno de los puntos que llevó a Colombia Compra Eficiente a plantearse la modernización de la plataforma es el no tener “soberanía de datos”, por lo que buscan que el país controle su información.

“En este momento tenemos una dependencia de proveedores tecnológicos y la soberanía de datos no la tenemos”, dijo.

¿Qué tan accesible sería la nueva plataforma?

Padilla mencionó que Colombia es el único país que usa el SECOP II, “una plataforma obsoleta”.

“Estamos hablando de 22.000 millones anuales por algo que está obsoleto, entonces debemos apostar por un cambio, modernizar el sistema de contratación de manera responsable”, señaló.

¿Cómo se hará la transición del SECOP a la nueva plataforma?

El director de la entidad aclaró que en este cambio de plataforma no se hará migración de datos, por lo que pueden garantizar que “no se pierde, en términos técnicos, un solo bit”.

“En ese sentido, haremos un repositorio de datos históricos”, añadió.

Asimismo, explicó que no se hará un cambio abrupto, sino que será de manera gradual. Además, contarán con un plan de uso y apropiación.

¿Cuánto costará el cambio de plataforma para reemplazar al SECOP?

Afirmó que el valor de la nueva plataforma sería de 39.000 millones de pesos anuales. Ante esto, indicó que es menor a lo que se paga con los sistemas del SECOP, pues solamente el SECOP II cuesta 22.000 millones de pesos al año, por lo que sumando los otros se superarían los 60.000 millones de pesos.

“Estamos buscando un camino que permita facilitar una plataforma que esté a la altura de las necesidades de los colombianos”, concluyó.

Reviva la entrevista completa con el director de Colombia Compra Eficiente a continuación

