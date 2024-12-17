El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Reforma política se perdió por falta de sincronía entre bancada y Gobierno: Efraín Cepeda

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre el hundimiento de la reforma política en el Congreso de la República, ¿hubo bloqueo para su aprobación?

“El jueves (12 de diciembre) esa reforma política estaba agendada de tercera en el orden del día y se dieron unas discusiones que, entre otras cosas, la misma bancada del Pacto Histórico se dedicaron a intervenciones interminables, a meter proposiciones y poco a poco la plenaria del Senado se fue quedando sin cuórum”, afirmó.

“Yo no puedo responder por el cuórum de la plenaria, el mismo partido de gobierno dilató la discusión de proyectos anteriores”, añadió.

¿Expresión “malditos congresistas” del presidente Gustavo Petro hizo daño?

Cepeda aseguró que esas declaraciones del mandatario de los colombianos, no solo contra los congresistas, sino también el Consejo de Estado, “enrarece el ambiente” en el Congreso de la República.

“Creo que las decisiones de los poderes públicos hay que respetarlas”, indicó.

¿Juan Fernando Cristo no tiene conexión con la bancada del Pacto Histórico?

El senador conservador aseguró que no hay “sincronización” entre la bancada del Pacto Histórico y el Gobierno Nacional, representado por el ministro del Interior, para el trámite de las reformas en el Congreso.

“Ayer la bancada del pacto histórico alargaba los proyectos. Incluso, algunos miembros de la bancada de gobierno tenían proyectos a los que les daban discusiones interminables”, señaló.

De esta manera, aseguró que “se perdió la oportunidad (para la reforma política) por falta de sincronización entre la bancada y el Gobierno”.

¿MinInterior tiene la culpa del hundimiento de reformas política y tributaria?

Cepeda defendió la labora del ministro Cristo, a quien calificó como un buen jefe de cartera que “trata de avanzar en la concertación, es un hombre de experiencia que maneja bien las relaciones. Qué culpa tiene el ministro si la bancada de Gobierno no le para bolas”.

Transfuguismo en el Congreso

“Al menos la bancada conservadora ha dicho que no le gusta eso, ha venido votando negativo. Me parece de mal recibo cambiar de partido como se cambia de pantalones”, concluyó.

Reviva la entrevista completa con Efraín Cepeda a continuación

Play/Pause Reforma política se perdió por falta de sincronía entre bancada y Gobierno: Efraín Cepeda 19:11 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche La W EN VIVO a continuación