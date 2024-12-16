“Confundieron mi nombre y mi imagen”: mujer señalada de ser alias ‘La Muñeca’

Bucaramanga

Una fotografía de Nayeli Paola Suárez, una mujer de 22 años, se viralizó en redes sociales por supuestamente ser una temida sicaria en Barrancabermeja, Santander; sin embargo, la coronel Adriana Paz, comandante de la Policía del Magdalena Medio, había señalado en La W que esta mujer no tenía antecedentes como se había señalado en redes sociales.

En diálogo con La W, Nayeli Suárez, señalada de ser alias ‘La Muñeca’ aseguró que “a mí me detienen y me me acusan de un porte, pero realmente yo no tenía uso de esa de esa arma, ni nada de lo que ellos dicen en el momento de mi captura”.

Además, dijo Suárez que se encontraba terminando un curso de belleza y tras la difusión de su imagen y de su nombre, empezó a recibir diferentes amenazas por lo que tuvo que salir de Barrancabermeja. Y aunque se le relacionaba con una banda delincuencial ‘Los de la M’ fue enfática en decir que nunca ha estado vinculada con ningún grupo.

“Debo aclarar de que la persona con la que yo me encontraba no es mi pareja ni mi novio, simplemente es una persona que yo distingo y pues todo lo que dicen ellos, pues yo se lo dejo a mi abogado porque la verdad no puedo hablar mucho sobre esas acusaciones”, añadió Suárez.

Enfatizó la mujer que ahora procederá con una demanda en contra de la Policía Nacional por haber difundido su imagen señalándola de ser alias ‘La Muñeca’.