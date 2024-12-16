Advierten que facturas de energía sufrirían fuerte alza por el no pago de opción tarifaria

En entrevista con La W, la presidenta de la Asociación de Energías Renovables de Colombia (Ser Colombia), Alexandra Hernández, se pronunció sobre las recientes comunicaciones que los diferentes gremios que representar el sector de energía del país enviaron al Gobierno Nacional con destinación específicamente al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía, buscando que se logre una reunión y también que se realice el pago de los subsidios correspondientes especialmente a la llamada “opción tarifaria”.

Desde Ser Colombia se advirtió que el pago de esos subsidios a los comercializadores de energía eléctrica es fundamental para garantizar el buen funcionamiento del sistema, agregando que esta es una obligación constitucional que se debe cumplir y que por ende no es aceptable que ahora el Gobierno quiera desligarse de dicho pago al asegurar que la Ley de Financiamiento que se cayó en las recientes jornadas complica el escenario de pago.

La presidenta Hernández, dijo “se le hace un llamado de todos los gremios vinculados al sector de energía es que pues esa deuda no debería estar condicionada a los recursos de la Ley de Financiación, es un deber constitucional y legal y que debe pagarse esos saldos que se adeudan; uno, por la opción tarifaria que es un saldo que deben los usuarios de energía eléctrica que durante la pandemia no se les subió la energía como se les debía subir y por ende esa deuda la asumieron los comercializadores”.

Una de las advertencias más importantes desde Ser Colombia hizo con referencia en que, si no se pagan los subsidios en mención y se trasladan esos saldos a los usuarios, las tarifas de energía en el país podrían tener un incremento amplió impactando negativamente las finanzas de todos los colombianos, en especial de las familias más necesitadas.

La líder gremial explicó “lo que estimamos con los gremios es que puede ser un incremento de 150% porque lo que significa es que si el Gobierno no asume esa deuda los comercializadores la tienen que trasladar a los usuarios y entonces su recibo de la luz se estima en la comunicación que enviamos, subiría alrededor de 150%, es decir más del doble para un hogar estrato uno, se vuelve un tema insostenible para los usuarios o insostenible para para quienes prestan el servicio y entonces ya no se puede prestar el servicio de energía”.

Por otro lado, Ser Colombia reiteró que, sin comercializadores, los generadores no tienen cómo trasladar la energía a los usuarios, por ende, reiteró que no se puede permitir que las empresas de ese sector lleguen a la quiebra, que si eso llega a ocurrir se perdería un actor importante del sistema de energía nacional.

Finalmente, sobre los proyectos de generación con energías renovables, el gremio del sector entregó un balance agridulce, al asegurar que la situación ha mejorado, pero que esta no es suficiente y que sin duda se necesitan mayores esfuerzos para que todos los planes que hay se puedan ejecutar y así aportar la energía suficiente que se necesita para que el país no entre en déficit en 2027 como muchos expertos y analistas lo están manifestando.