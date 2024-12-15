Así funcionará el pico y placa del 16 al 20 de diciembre en Cartagena: Prográmese

Esta semana, comenzarán las novenas previas a la celebración de Navidad. Durante estos días, el número de turistas en las calles suele aumentar, razón por lo que en estas épocas, el tráfico también se puede complicar.

Una forma de controlar el flujo vehicular es con la continuación de la medida del pico y placa que se aplica en toda la ciudad. ¿Cómo será en la próxima semana? Se lo contamos a continuación.

Pico y placa en Cartagena: del 16 al 20 de diciembre

De acuerdo con lo determinado en el Decreto 02 del 2024, la Alcaldía de la capital del Bolívar decretó la forma en que se configuraría el pico y placa durante todo el 2024. En esta normativa, se determinó que las medidas de restricción de movilidad tendrían una rotación cada 3 meses.

La última rotación del pico y placa en Cartagena se dio a finales del mes de septiembre y esta se mantendrá hasta el 3 de enero del 2025. Acorde con esta última rotación, entre la semana del 16 al 20 de diciembre, el pico y placa en la ciudad funcionará de la siguiente manera:

Lunes, 16 de diciembre : no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 5 y 6

: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 5 y 6 Martes, 17 de diciembre : no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 7 y 8

: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 Miércoles, 18 de diciembre : no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0

: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0 Jueves, 19 de diciembre : no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2

: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2 Viernes, 20 de diciembre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 3 y 4

¿Cuáles son los dos horarios del pico y placa en Cartagena?

El decreto señala que la medida de restricción del pico y placa en la ciudad opera de lunes a viernes, con excepción de los días festivos en tres horarios. Los horarios en este caso son:

Comienza desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 a.m.

Su último horario va desde las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m

El horario para las motos va desde las de 5:00 am hasta las 11:00 pm.

¿Cómo será el pico y placa para taxistas en Cartagena?

En el caso de los vehículos individuales que hacen parte de los servicios públicos (taxis), la restricción aplica de manera diferente. Como se determinó en el Decreto 1487 de 2024, y tras reuniones de la Alcaldía con las agremiaciones, se determinó que las rotaciones de las jornadas de restricción de movilidad para estos vehículos serían mensuales hasta la primera semana de 2025.

Finalmente, con lo firmado y determinado en el Decreto 1611, se estableció que la última restricción de movilidad sería del 2 de diciembre del 2024 hasta el 3 de enero del 2025. En este sentido, el pico y placa para taxis entre el 16 y el 20 de diciembre será de la siguiente manera: