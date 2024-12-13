El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Yo sigo firme hasta que el presidente lo decida”: MinInterior sobre cambios en el gabinete

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pasó por los micrófonos de La W con Julio Sánchez Cristo y entregó detalles sobre los próximos cambios que se harán en el gabinete presidencial.

Según dijo, todavía no se conoce mucho de los cambios que habrá, pero comentó que él seguirá firme hasta que el presidente Gustavo Petro lo decida.

“Muchos están anticipando mi salida antes de Navidad, pero yo sigo firme hasta que el presidente lo decida”, afirmó Cristo.

Asimismo dijo que desde hace un tiempo el mandatario ha venido planeando el ajuste ministerial, “como es obvio en vísperas de las inhabilidades de los ministros para aspirar al Congreso, seguramente hay varios que van a salir”.

De este modo, agregó que estos cambios y modificaciones se conocerán en enero.

Por otro lado, habló del hundimiento de la reforma tributaria y consideró que “es lamentable lo que pasó en el Congreso”, haciendo énfasis en que no se permitió la discusión del proyecto.

“Poca gente se ha dado cuenta que el archivo que botaron era sobre el archivo original que presentaron en el Gobierno y ese proyecto ya había tenido muchas modificaciones en la ponencia positiva que ni siquiera se estudió o se evaluó”, argumentó, aclarando que respeta las decisiones del Congreso, pero comentó que fue “una actitud incomprensible”.

Asimismo, habló de las reformas que están en el Congreso, como la reforma política y la de la salud.

“A mí me ha llamado la atención como se ha complicado los debates en el Congreso reglamentariamente”, dijo. Sin embargo, comentó que espera que el lunes se termine de votar el último bloque de impedimentos y empiece la discusión de la reforma a la salud.

En cuanto a la reforma política, dijo que espera que el debate se dé el próximo lunes.

Finalmente, habló del encuentro que tuvo con Juan Manuel Santos en la noche de este jueves, afirmando que solo fue una cena navideña. “Una reunión muy agradable que convocó el senador Ariel Ávila”, apuntó.

