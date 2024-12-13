Soluciones W: Navidad histórica para El Plateado gracias a Pepe Ganga

En medio de las montañas del Cauca, el corregimiento de El Plateado ha sido por años un símbolo de lucha y resistencia. Allí, donde la violencia y el miedo han sido protagonistas, este diciembre será diferente: dos mil regalos llevarán esperanza y alegría a los niños que nunca han tenido una Navidad llena de ilusión.

La idea nació de una escena que conmovió al General Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército Nacional. Durante la operación Perseo, al ingresar al casco urbano de El Plateado, los soldados encontraron a niños cuyas vidas giraban en torno a la violencia.

“Recuerdo un niño, de no más de seis años, que me apuntó con una pistola de juguete. Le dijimos que eso no estaba bien, y él respondió: ‘Es lo que he visto aquí toda mi vida” relató el General en los micrófonos de La W. La imagen de esos pequeños atrapados en un ciclo de miedo lo impulsó a buscar ayuda: “Quise llevarles algo distinto, alegría y tranquilidad. Por eso acudí a Soluciones W.”

Una respuesta generosa

La solicitud no quedó en el aire. Al escucharla, Pepe Ganga, la icónica juguetería colombiana que este año celebra 50 años de historia, decidió ser parte del cambio.

“Nuestros niños son nuestra fuente de inspiración. Cuando escuchamos esta historia, supimos que debíamos actuar,” afirmó María Helena León, gerente general de la empresa. Con un propósito claro, Pepe Ganga se comprometió a donar dos mil regalos para los niños de El Plateado.

“El 2024 ha sido un año difícil para los empresarios colombianos, pero en momentos así es cuando más debemos mantener nuestros propósitos. Estamos listos para llevar alegría y esperanza a estos pequeños”, añadió María Helena.

La Navidad que marcará historia

El general Mejía no ocultó su emoción al recibir la noticia: “Esto será un acontecimiento histórico para El Plateado. Ver a estos niños sonreír al recibir un regalo es el mayor logro. María Helena, eres una heroína. Te invito a que nos acompañes en esta entrega y seas testigo de esos momentos inolvidables.”

La entrega de los regalos será un acto que va más allá del simbolismo. Representa el inicio de una nueva etapa para esta comunidad, ahora bajo la protección del Ejército y con condiciones de seguridad para que el Gobierno pueda implementar proyectos de desarrollo.

“Hemos recuperado el control del corregimiento. Ahora, nuestra misión es garantizar que estas familias vivan en paz y tengan acceso a oportunidades”, afirmó el general.

En un rincón del país donde los niños han crecido entre lágrimas y miedo, esta Navidad llegará con un mensaje de esperanza. Pepe Ganga, el Ejército Nacional y Soluciones W se han unido para llevar algo más que regalos: llevarán un recordatorio de que la vida puede ser diferente, de que en Colombia, incluso en los lugares más golpeados por el conflicto, la solidaridad y la unión pueden cambiar el futuro.

El Plateado será testigo de un milagro que quedará grabado en las memorias de sus niños, demostrando que el verdadero espíritu navideño se demuestra con acciones.