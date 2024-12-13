Debate congresistas: polémica por nombramiento de Daniel Mendoza como embajador

La reciente designación de Daniel Mendoza como embajador en Tailandia ha generado un fuerte debate en el Congreso. En entrevista en La W, el representante Eduard Sarmiento, del Pacto Histórico, y la representante Erika Sánchez, de la bancada de oposición, se refirieron al tema.

Sarmiento se refirió a algunos de los mensajes de Mendoza en redes sociales, que han sido considerados ofensivos y misóginos. Según el representante, esos trinos corresponden a años anteriores. Y aunque dijo que “son absolutamente”, espera que “estos comportamientos hayan quedado atrás”.

También agregó: “Yo sí esperaría que él diga claramente que no es algo que piensa, porque si pretende representar los intereses de este Gobierno, no pueden ser contrarios a la política nacional cuando se hable de violencias basadas en género”. Según dijo, Mendoza tendrá que acomodarse.

De otro lado, la representante Erika Sánchez, desde la oposición, cuestionó duramente tanto la designación de Mendoza como el manejo en general del servicio diplomático por parte del gobierno. Criticó la falta de profesionalización y señaló que “tenemos cónsules en Inglaterra que no hablan inglés, tenemos personas que son solamente bachilleres y que no cumplían con el mínimo de requisitos”.

Además, expresó su preocupación por el nombramiento de Mendoza en un país como Tailandia, con altos índices de explotación sexual. Según dijo “no está representando la lucha que tiene Colombia en materia de equidad, en materia de defender los derechos de las mujeres.”