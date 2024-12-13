6AM W6AM W

Programas

Crónica: La controversia sobre Luigi Mangione tras el asesinato de Brian Thompson

A través de redes sociales se ha visto un gran apoyo hacia Luigi Mangione, presunto asesino de Brian Thompson.

Crónica: La controversia sobre Luigi Mangione tras el asesinato de Brian Thompson

Crónica: La controversia sobre Luigi Mangione tras el asesinato de Brian Thompson

03:03

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Luigi Mangione. EFE/EPA/PENNSYLVANIA DEPARTMENT OF CORRECTIONS

David Gómez Llinás

La controversia ha dado un giro mundial y no solo por la tragedia, sino el gran apoyo que se ha visto en redes sociales hacia Luigi Mangione, lo que revelaría que el sistema de seguros, presuntamente, no está cuidando a sus pacientes o doctores como debería hacerlo.

Escuche la crónica aquí

Crónica: La controversia sobre Luigi Mangione tras el asesinato de Brian Thompson

03:03

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad