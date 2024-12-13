Crónica: La controversia sobre Luigi Mangione tras el asesinato de Brian Thompson
A través de redes sociales se ha visto un gran apoyo hacia Luigi Mangione, presunto asesino de Brian Thompson.
Luigi Mangione. EFE/EPA/PENNSYLVANIA DEPARTMENT OF CORRECTIONS
La controversia ha dado un giro mundial y no solo por la tragedia, sino el gran apoyo que se ha visto en redes sociales hacia Luigi Mangione, lo que revelaría que el sistema de seguros, presuntamente, no está cuidando a sus pacientes o doctores como debería hacerlo.
