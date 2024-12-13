“Analizamos cuánto sería”: Galán ante costo de salida de Luz María Zapata de Asocapitales
El alcalde Carlos Fernando Galán aclaró que Luz María Zapata no ha renunciado a la dirección de Asocapitales.
“Analizamos cuánto sería”: Galán por costo de salida de Luz María Zapata de Asocapitales
Carlos Fernando Galán y Luz María Zapata. Foto: (Colprensa - Catalina Olaya) / Asocapitales
Bogotá
En diálogo con La W, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, reconoció que los mandatarios de las ciudades capitales del país están analizando cuánto costaría la salida de Luz María Zapata de la dirección de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).
Reconoció que Zapata “ha hecho un trabajo importante” y recordó que ella tiene un periodo de trabajo en el que no puede salir de la entidad en cualquier momento, solo si renuncia, algo que hasta ahora no ha sucedido.
De esta manera, recordó que Asocapitales es un escenario muy importante para la agenda de desarrollo de las principales ciudades del país.
“Si bien Asocapitales se rige por régimen privado, se financia con los recursos de las ciudades”, sostuvo.
