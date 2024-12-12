Odalis Morales: la historia de la maestra artesana que teje con los pies

Odalis Morales es maestra artesana, líder indígena sucreña, dos veces desplazada por el conflicto armado quien a los 8 años aprendió a tejer con los pies la ancestral técnica del sombreo vueltiao, uno de los iconos más autóctonos de Colombia.

“Esto surge después de dos desplazamientos, nace esto que aprendí desde los 8 años. Empezó como algo pasajero, no lo quería ejercer porque era una niña y lo tenía todo. Mi papá me decía que mientras él estuviera vivo nada me iba a ser falta. Odalis ha logrado esas metas a través de ese propósito. Yo hago trenzado con los pies, llevo la sangre indígena con esos hilos, hebras y fibras con los pies”, señaló Odalis en entrevista con W Radio.

Recientemente, por su trayectoria y vida al servicio de la cultura, fue elegida por Droguerías Colsubsidio como la creadora de la medalla de la inclusión y que representa el tejido social.

“Para mi fue un honor hacer la medalla para Droguerías Colsubsidio. Es una medalla que representa el tejido social con el propósito de cerrar las brechas sociales con el tema de la discapacidad (...) me demoro en un sombrero, de 6 a 7 días en realizarlo, el más rápido”, dijo.

