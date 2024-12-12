Al Oído: “Que no nos asombre si se victimizan y declaran emergencia económica”: K. Miranda

El punto de partida lo describe mejor que nadie la representante Katherine Miranda quien, en su cuenta de X (antes Twitter), expresó: “Que no nos asombre si ahora se victimizan y declaran una emergencia económica”.

Guarden esa frase a su oído, porque nada raro sería que vengan represalias para los colombianos en las que después digan que fue culpa de no aprobarles la reforma.

Después de que se hundió la reforma, salió Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), a decir: “Con esto afectan los recursos para el deporte”. Recordemos que el director es el mismo que confesó que no le gustaban las matemáticas y se nota: se le olvidó que el presupuesto presentado por el presidente Gustavo Petro ya había reducido el presupuesto para el deporte en un 66%.

A lo anterior se le suma que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, expresó:

“El hundimiento de la #LeyDeFinanciamiento en el Congreso tendrá consecuencias directas en las capacidades de la Fuerza Pública, como la reducción del presupuesto destinado al mantenimiento de las flotas y aeronaves, impactando la operatividad naval, fluvial, aérea y terrestre”.

Es increíble.

El Gobierno del Cambio debe garantizar la protección de los colombianos, pues la seguridad es un derecho que tenemos. En lugar de que salgan ministros a amenazar con que van a reducir o debilitar instituciones, mejor reduzcan gastos, burocracia, contratistas, viajadera, eventos de autobombo y, claro, erradiquen la corrupción de sus formas y Gobierno. Con eso se avanzaría.

Pero, además, oído y lupa: el mismo Ministerio de Hacienda publicó el pasado viernes 6 de diciembre un informe con la ejecución presupuestal del 2024 con corte a noviembre que, como conclusión, reveló que los compromisos del Presupuesto General de la Nación (PGN) alcanzaron el 80,8%.

Así las cosas, el 2024 es uno de los años con peor desempeño en ejecución presupuestal reciente. Así querían apretarnos con más impuestos. Usted, que está escuchándome, no se deje engañar: con el hundimiento de la reforma sí ganó Colombia.

No les haría mal un poco de autocrítica. Esa narrativa que le enviaron al “comité de aplausos” bastante trasnochado de “le dan la espalda al pueblo, ganan los ricos” es todo lo contrario: bien les haría darse cuenta de que la gente no aguanta más impuestos ahora. Los bolsillos están casi que rotos, la gente no está bien.

Eso, sin dejar de mencionar que pretendían que les aprobaran una reforma en medio del peor caso de corrupción del Gobierno. Defienden más impuestos mientras el país retrocede en seguridad, la salud está en cuidados intensivos y cae la confianza inversionista.

Salgan de la burbuja de las focas y los aplausos. Presidente: escuche el mensaje de los colombianos, no sea lo que tanto criticó que es hacerse el sordo desde la Casa de Nariño.

Ahora no empiecen con que es el Congreso el que hizo esto por ir en contra al pueblo y ayudar al golpe blando, porque fue el mismo Congreso el que les aprobó la primera reforma tributaria y el mismo con el que se han unido para tanto. Si no, que lo diga Olmedo López, Sneyder Pinilla o Ricardo Bonilla.

Qué tal: se la pasan derrochando, malgastando, no ejecutan, ¿y pretendían sacarnos más plata a los colombianos?

Mucho cuidado con lo que dijo la representante Miranda, pues podría ser el momento para que el presidente Petro pueda declarar su tan anhelada “emergencia económica”.

Escuche Al Oído en La W:

Play/Pause Al Oído: “Que no nos asombre si se victimizan y declaran emergencia económica”: K. Miranda 03:20 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche la señal en vivo de W Radio: