Se reanudará la deportación de Fabio Ochoa: consulado en Chicago ya fue notificado

Fuentes confirmaron a La W que el proceso de deportación de Fabio Ochoa, excapo del Cartel de Medellín, se reanudaría en las próximas horas, luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE (por sus siglas en inglés), notificara al consulado de Colombia en Chicago que habría sido desestimado un requerimiento pendiente en Tampa.

La periodista Ana Vargas informó previamente que era inminente que esto ocurriera, pues un fiscal pidió retirar esa solicitud que enredó el proceso de retorno de Ochoa a Colombia, por supuestas cuentas pendientes por narcotráfico en el estado de Florida. Al omitir ese pedido, se despeja nuevamente el proceso.

Aunque inicialmente se había definido que la deportación ocurriría este jueves 12 de diciembre de 2024, se presume que los trámites podrían tardar unos días más.

En todo caso, fuentes aseguran que el regreso del menor de los Ochoa ocurriría” antes de Navidad”, es decir, antes del 24 de este mes.

Daniel Coronell señaló en La W que, aunque la familia intentó que la deportación se cumpliera en un vuelo chárter con destino Medellín, finalmente el aterrizaje sería en Bogotá, si nada extraordinario ocurre.

¿Qué dijeron las autoridades de Estados Unidos finalmente?

Ahora, en un documento se conoció que finalmente el juez desestimó el requerimiento que tenía Fabio Ochoa en Florida y ordenó que avance el proceso de deportación, como había anticipado este medio.

¿Quién es Fabio Ochoa Vásquez?

Fabio Ochoa Vásquez fue miembro de alto rango del Cartel de Medellín y uno de sus fundadores, junto a sus hermanos Jorge Luis y Juan David Ochoa Vásquez.

En febrero de 1986, Ochoa fue implicado en el asesinato de Barry Seal, un antiguo piloto del Cartel de Medellín quien también fue informante de la DEA.

Posteriormente, fue acusado de llevar a cabo una operación de contrabando de alrededor de 30 toneladas de cocaína en polvo por mes a Estados Unidos entre 1997 y 1999. Por su parte, las autoridades de México también encontraron que Ochoa era conocido por fraternizar con algunos narcotraficantes del Cártel del Milenio, que al parecer operaba en todo México.

Fabio Ochoa Vásquez fue capturado el 13 de octubre de 1999. Posteriormente, el 28 de agosto de 2001, el entonces presidente Andrés Pastrana autorizó su extradición hacia los Estados Unidos, que se llevó a cabo el 8 de septiembre del mismo año.

En 2003, Ochoa Vásquez fue condenado a 30 años de prisión por los delitos de trata de personas, conspiración, delincuencia y distribución de cocaína, pena que cumplió, permitiéndole quedar en libertad y regresar a Colombia.

Vea el documento completo aquí:

