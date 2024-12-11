¿Se avecina pleito para la Dian por arrendamiento de edificio San Martín?

¿Se avecina pleito para la Dian por arrendamiento de edifico y una guerra con sindicatos?

Con el lío que se ha generado por la sede del edificio donde está ubicada la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, la más grande que tiene la Dian en Colombia, La W conversó con el director de la entidad, Jairo Orlando Villabona, quien aseguró que ese es un problema de fondo en diferentes instituciones del país, pues con lo que cuestan cuatro años de arrendamiento, se podría adquirir uno de esos edificios.

Ahora, La W conoció que este problema tiene un componente administrativo que traerá un nuevo pleito a la Dian, pues en la terminación del contrato se establece que hay que seguir hasta julio del 2026, como estaba pactado desde el inicio.

“Viene pleito porque la promotora Parque Santander exige que en la causal de terminación de contrato se señala que la Dian no puede acabarlo de forma anticipada, sino hasta el 31 de julio de 2026. Por lo tanto, si se tienen que ir, deben pagar”, reveló el director de La W, Julio Sánchez Cristo.

De otro lado, los problemas para la Dian no terminan ahí, pues hay una ‘guerra interna’ por cuenta de una exfuncionaria de la entidad, Nayibe López, actual secretaria general del Ministerio de Comercio.

“La doctora Nayibe se ha enfrentado muy duro a los sindicatos, que se perjudican con la ampliación de la planta y el uso de listas elegibles que la doctora Nayibe estructuró y que la nueva administración tiene en pausa”, indicó Sánchez Cristo, según una fuente desde la Dian.