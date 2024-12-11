“La tiene secuestrada un grupo armado”: habló hermana de lideresa desaparecida en Caquetá

La extraña desaparición de la lideresa Sandra Milena Martínez en noviembre en el Caquetá no ha dejado de sorprender a la comunidad. Un día salió con 4 meses de embarazo y nunca más volvió.

“La última vez que me vi personalmente con mi hermana fue el 8 de noviembre y la última comunicación que sostuve fue el día 26 de noviembre que fue el mismo día de su desaparición (...) El día de ayer nos comunicaron, me confirmaron, que mi hermana se encuentra secuestrada o retenida por un grupo armado, pero no me dijeron cual”, señaló ante los micrófonos de la W, su hermana Luz Albas Cortes.

Sandra es conocida en la región por trabajar con mujeres y niños víctimas de la violencia, pero su hermana menciona que, en todos esos años, no ha recibido amenazas.

“Mi hermana nunca me manifestó que hubiera recibido alguna amenaza (...) Hay muchas hipótesis, pero lo último que me dijo es que iba a una reunión, no me dijo a ciencia cierta con quién se iba a encontrar, ni de qué era y me dijo que iba a estar de 2 a 3 horas sin señal”, dijo.

Según Luz, su hermana está retenida desde que tiene 4 meses de embarazo de alto riesgo y necesita cuidados. También, menciona que la recuerda como una persona alegre y que dedicaba su vida a estar al servicio de los demás.

“Ella para tratar este embarazo de alto riesgo tiene que tomar medicamentos, no solo lo que toma a una mujer en embarazo, sino los medicamentos de ella. Mi hermana siempre la han recordado y la ven como una mujer carismática, amigable, siempre presta a servir a las personas, con una sonrisa. Queremos saber de ella”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: