Al Oído: Petro no ha decidido si asiste a posesión de un fraude electoral evidente

La Cámara de Representantes salvó la patria. Gracias a 75 votos a favor, en la plenaria de la Cámara se aprobó la proposición para que el presidente Gustavo Petro y ojo, ningún representante del Gobierno, asista a la posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela este 10 de enero.

El presidente, al mejor estilo que tiene, ya lo dejó clarísimo: “El presidente es el responsable constitucional de las relaciones exteriores de Colombia (…) En su debido momento decidiré si asisto a no a la posesión del actual presidente de Venezuela.”

Presidente, no quería decirlo tan sinceramente pero ya entrados en gastos, precisamente lo que nos preocupa y ocupa es que usted lo decida, porque asistir a esa posesión sería una vergüenza para Colombia, somos un país que defiende la democracia, ¿cómo va a contemplar si quiera el aparecer en la posesión de nada más y nada menos que un dictador?, porque le recuerdo que eso es Nicolás Maduro. Ojo, el Gobierno debe entender que no gobierna para sus amigos autoritarios, sino para los colombianos.

Entre otras, sus decisiones preocupan porque nos tienen hoy a Ricardo Roa aún de presidente de Ecopetrol, a Armando Benedetti de regreso al Gobierno sin decir ni mu, nos tiene a una vicepresidenta que como ministra de la Igualdad tiene de las peores ejecuciones del Gobierno, su decisión también fue llevar a Olmedo López al gobierno que por cierto usted defendía y decía que eran ataques de la prensa, decisiones que lo han hecho cancelar agendas y bueno ni qué decir del escenario fiscal tan complejo. ¿Ahora entiende por qué nos preocupa que usted lo decida?

Aclaremos esto, la proposición es una petición, y se da precisamente porque si algo no ha existido es claridad en el manejo de las relaciones con Venezuela después del evidente fraude electoral que consolida una dictadura de Nicolás Maduro.

La única salida para un dictador es dejar el poder e ir directamente a juicio a responder por todos sus delitos. No hay tal posesión en Venezuela, lo que hay es una toma del poder antidemocrática. Asistir sería ser cómplice de una dictadura.

Un país en el que no hay democracia no puede seguir como garante de nuestros diálogos ni negociaciones de paz.

Por cierto, a los que celebran el fraude de Maduro desde Colombia, ¿qué celebran, un fraude tan evidente que ni siquiera han podido mostrar el total de actas?