Las familias damnificadas siguen reclamando un futuro: alcalde de Rosas, Cauca

El alcalde de Rosas, Cauca, Marco Antonio Rojas, se pronunció en La W sobre la crítica situación que enfrentan las familias damnificadas que bloquean la vía Panamericana entre Cauca y Nariño, y que reclaman el cumplimiento del Gobierno nacional en materia de reubicación y compra de fincas.

El mandatario afirmó que, “la comunidad está a punto de completar dos años del evento del 9 de enero de 2023. Inicialmente, el presidente hizo ofrecimientos para el reasentamiento, pero la situación actual es desesperante”.

Esta población protesta por el no pago de las fincas para su reubicación, anunciadas por el Gobierno nacional y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Algunas de estas familias que habían sido reubicadas, afirmaron que fueron retiradas de las fincas por los propietarios a los que aún el Gobierno no ha pagado la totalidad de los predios.

Inicialmente se avanzó en el tema de ubicación de las fincas; sin embargo, “la situación que se ha presentado en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, sumado al centralismo, nos ha llevado a que esta comunidad siga en la misma situación”, manifestó el funcionario.

Además, Rojas aseveró que 300 núcleos familiares continúan sin una solución clara y viven en condiciones precarias. A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades locales, el alcalde subrayó que la comunidad se siente desesperada porque no ve una solución pronto

Asimismo, señaló el alcalde que con la llegada de Carlos Carrillo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, a pesar de que ha estado en el territorio cuando se han registrado bloqueos, hay un estancamiento de compromisos y actas y los procesos no avanzan.

Ante esta crisis, Rojas puntualizó que a las comunidades no les quedó otro camino que la acción de hecho en la vía Panamericana.