Debate de congresistas: ¿Petro debe acudir a la posesión de Nicolás Maduro en Venezuela?

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó una proposición que insta al presidente Gustavo Petro y a otros representantes del Gobierno a abstenerse de asistir a la posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

Al respecto, hablaron en La W el autor de la proposición, el representante Jorge Tovar, y la senadora Sandra Ramírez, del Partido Comunes, quien ha sido defensora del régimen de Nicolás Maduro en el país vecino.

El representante Jorge Tovar aseguró que “el régimen de Maduro se robó las elecciones. El gobierno colombiano no puede bajo ningún punto de vista legitimar ni reconocer un gobierno antidemocrático, ilegítimo y violador de derechos humanos”, dijo.

Además, señaló que la paz en Colombia está estrechamente ligada a la estabilidad democrática de Venezuela: “recuerden que, desde hace muchísimos años, los grupos armados al margen de la ley hacen daño en Colombia, pasan la frontera y allá parecen estar en un hotel cinco estrellas resguardadas por el gobierno venezolano.”

La proposición fue firmada por congresistas de diversas bancadas y fue aprobada con 75 votos a favor.

“La abstención de asistir al acto de posesión sería una postura firme en pro de exigir claridad y garantías sobre la voluntad popular de los ciudadanos venezolanos”, dice el texto.

Ahora, la senadora Sandra Ramírez defendió la autonomía del Ejecutivo para tomar decisiones de política exterior: “esto es una facultad que le corresponde exclusivamente al Ejecutivo. Decirle al presidente qué hacer con su vida no está bien, porque para eso se le otorgan facultades a través de la Constitución.”

Y según la senadora, el gobierno debería asistir al acto de posesión pues, más allá de las diferencias políticas, “Venezuela y Colombia comparten una enorme frontera. Somos pueblos hermanos que necesitamos una relación política, comercial y de buena proximidad. Para mí, sí que debería ir, porque es importante el diálogo para la paz en la región”.

La decisión final sobre la participación del gobierno colombiano en la ceremonia del 10 de enero queda en manos del presidente Gustavo Petro, quien ya salió en rechazo de la proposición aprobada por la Cámara de Representantes.

Reviva el debate entre los congresistas a continuación