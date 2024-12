Bienes y servicios que NO suben de precio en 2025 tras aumento del salario mínimo

Se acercan los últimos días del año y con esto la mirada de los colombianos está puesta no solo en las celebraciones y festividades navideñas, sino también en el incremento del salario mínimo, pues esto determinará sus finanzas personales para los siguientes 12 meses. Ahora bien, mientras los representantes de los trabajadores, los empresarios y el Gobierno llegan a un consenso, los ciudadanos están preocupados y a la espera del acuerdo al que se llegue.

Recordemos que el calendario del salario mínimo empezó a correr a finales del pasado mes de noviembre, pero aún hay propuestas que no se conocen. De hecho, el gremio de los empresarios no se ha pronunciado al respecto y, por tanto, se desconoce cuánto estarían dispuestos a pagar a sus empleados. En cambio, el saliente ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, detalló hace unas semanas que el Gobierno espera un incremento del 6,2%. Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, no ha dado una cifra, sin embargo, desean un incremento de dos dígitos.

Adicionalmente, en el proceso del incremento del salario mínimo, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales tiene dos plazos para llegar a un acuerdo. De lo contrario, el presidente podrá el 30 de diciembre definir el porcentaje por medio de un decreto.

En medio de la definición del salario mínimo, un tema importante para los colombianos se relaciona con el precio de los bienes y servicios. Esto último se debe a que el valor de algunos productos depende del incremento del sueldo mínimo. Así las cosas, los ciudadanos tienen que hacer cuentas sobre cuánto les puede incrementar gastos como el mercado o la gasolina de sus vehículos.

Aunque ocurre lo anterior, hay productos que están desindexados. Esto significa que hay bienes y servicios que no aumentarán basados en el salario mínimo y otros factores económicos. Si bien pueden incrementar en el 2025, su valor no dependerá del porcentaje que aumente el sueldo mínimo

Lista de bienes y servicios que NO serán más caros en 2025:

Hay bienes y servicios desindexados que no subieron este 2024 y se espera que no suban de valor en el 2025:

Productos y bienes relacionados con la agricultura, como lo son servicios de veterinaria, o alimentos como carne de vaca, cerdo y leche.

Bienes y productos que tienen que ver con lo laboral y lo pensional, tales como los servicios de protección social

La educación tampoco incrementaría basada en el salario mínimo. Servicios como las inscripciones y las matrículas en centros de educación superior son un ejemplo

Servicios auxiliares y financieros que tengan que ver con hacienda (impuestos).

Servicios de salud como lo son los seguros médicos, de accidentes o la medicina prepagada.

El transporte intermunicipal, interveredal e internacional tampoco depende del salario mínimo.

Servicios de vivienda de tipo auxiliares o financieros. Además, de la recolección de basura.

Lista de bienes y servicios que serán más caros en 2025:

De los bienes y servicios que aumentarán el próximo año se encuentran los indexados. Estos son: