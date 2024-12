ANIF considera que el Salario Mínimo del 2025 no debería aumentar más de un 6%

Un reciente informe del Centro de Estudios Económicos de ANIF señala que, el Salario Mínimo Legal (SML) en Colombia ha crecido consistentemente sin tener en cuenta la inflación y la productividad del país, sin excepción a este año. Según ANIF, estos incrementos, sin tener en cuenta los datos, afecta a pequeñas y medianas empresas, e incrementa la brecha de informalidad.

Según ANIF, la proyección del SML debe responder a una ‘’regla universal’', planteada por expertos en economía, que consiste en que el incremento del SML debe ser equivalente a la inflación, más el cambio en la productividad. Sin embargo, el centro de estudios económicos asegura que Colombia no ha seguido esta regla.

‘’Si bien, a primera vista, esto parece positivo, incrementos superiores a lo dictado por la “regla universal” pueden afectar negativamente a un segmento de trabajadores dentro del mercado laboral. Entre más elevado sea el SML, más difícil se vuelve para este grupo beneficiarse de los acuerdos resultantes de estas discusiones.’' señalan en el informe, refiriéndose a las personas que se encuentran en la informalidad y las personas que reciben menos del SML, que representaron un 56% de los ocupados del 2024.

SML sin datos: deterioro salarial

El informe, también analizó que, el ingreso de los ocupados en Colombia se evidencia una preocupante tendencia de deterioro salarial, caracterizada por un incremento sostenido del porcentaje de trabajadores que percibe ingresos iguales o inferiores a un SML.

Los datos muestran una progresiva concentración de trabajadores en los niveles salariales más bajos. En detalle, el 48,4% de los ocupados percibía ingresos de hasta un SML en 2015. Esta cifra aumentó a 53,3% en 2019 y alcanzó 54,7% en 2023. Este fenómeno refleja otro de los efectos de los incrementos elevados del SML: trabajadores que antes devengaban salarios por encima del mínimo terminan cobijados por el nuevo SML.

Ampliar

Salario Mínimo 2025: no debería aumentar más de un 6%

Con base a la proyección de inflación de noviembre por parte de ANIF, de un 5,15%, y con cálculos de un incremento de productividad de 0,78%, el Centro de Estudios considera que, el SML para 2025 no debería aumentar más de 6%. ‘‘Aumentos por encima del 6% no solo no están justificados por los fundamentales económicos, sino que pueden seguir ampliando la brecha entre los trabajadores formales y aquellos excluidos de dicha formalidad’'.

Finalmente, ANIF hace un llamado a la discusión, a pensar en los efectos económicos sobre los trabajadores no representados en la mesa si los incrementos del SML exceden la fórmula técnica.