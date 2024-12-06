Mitos y verdades sobre el alcohol: Combinar tragos no es malo, experta explica por qué

Jessica Paredes Durán, de la Fundación de Investigadores Sociales en México (FISAC), quien tiene experiencia en prevención del uso nocivo del alcohol y programas para la bebida responsable, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre los mitos y verdades alrededor del consumo de alcohol.

Es importante destacar que Paredes tiene amplio conocimiento en el área, siendo autora del libro ‘Trago Estándar en México: una herramienta para el consumo nocivo del alcohol’.

“Nosotros apuntamos hacia una responsabilidad en el consumo de bebidas con alcohol, respetando al que decide no beber y también a aquellos que deciden hacerlo, considerando la responsabilidad y la moderación (…) Es un hecho que la gente está consumiendo bebidas con alcohol, por eso hay que es que poner la lupa en el consumo excesivo”, aseguró la experta.

¿Cuándo el consumo de alcohol es excesivo?

Paredes aseguró en La W que el consumo excesivo de alcohol se puede considerar cuando se rompe el límite de cinco copas en hombres y cuatro copas en las mujeres, en tragos estándar.

“En el consumo moderado podemos incluso tomar diariamente dos copas al día en caso de los hombres y una en las mujeres. En ocasiones especiales podemos llegar hasta cuatro copas en hombres, y tres copas en mujeres, es importante contarlas y sobre todo, saberlas servir”, afirmó.

Recomendó también que no se puede tomar todas las semanas y “abusar del hígado” siendo clave el descanso.

“La idea es que a la semana el hombre no pase de 12 tragos y la mujer de 9, manteniendo un tiempo determinando entre cada uno”, dijo, recomendando que si se está excediendo es momento de tomar los estribos y replantear si se sabe tomar o no.

¿Combinar tragos es malo? Según la experta, es un mito

Al consultar con la experta, esta mencionó que combinar tragos no es algo malo y hay que desmitificar la idea, eso sí, teniendo claras las medidas de cada uno de ellos.

“Es falso este pensamiento. El trago puede combinar sin problema porque estamos hablando de etanol, ese es el que causante del estado de embriaguez y todas las bebidas alcohólicas lo tienen, lo importante es saber medirla”, dijo.

Paredes aseguró en La W que los siguientes tragos tienen la misma cantidad de alcohol, por lo que podrían combinarse sin ningún problema, contando cada uno como un trago basándose en lo dicho previamente y manteniendo un lapso entre cada uno de ellos, no uno tras otro. Tienen el mismo nivel de alcohol:

Una lata de cerveza.

Un shot de tequila de 45ml.

Una copa de vino de 120 ml.

“Todos estos tragos servidos en las medidas estipuladas tienen la misma cantidad de alcohol, la diferencia es que unos tienen más agua que otros (…) Hay que tener claro que, si toma ron y luego una cerveza ya sumará dos tragos estándar, de los cuatro recomendados”, comentó.

Finalmente, la experta explicó que el alcohol, pese a “alegrar” a las personas es un depresor del sistema nervioso.

“Se cree que el alcohol me anima y me estimula, no es así, porque deprime mi sistema nervioso central, incluyendo los inhibidores, de allí que uno se sienta ‘feliz’ y haga cosas que no haría estando consciente (…) Esta sensación jamás será permanente, entre más se aumente el trago, la depresión será mayor”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W: