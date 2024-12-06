El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Lalo Ariza, de la banda Ariza Brothers: "Tenemos salsa búcara para Colombia y el mundo"

Lalo Ariza, de la banda Ariza Brothers, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la trayectoria de la agrupación salsera y el lanzamiento de su primer disco denominado “Qué berraquera ‘mano”.

“Es el primer disco nuestro, toda la vida haciendo jazz, haciendo música andina, pero ahora haciendo jazz y salsa (…) Las letras son de Frddy Suárez, un gran amigo, con arreglos nuestros, es un trabajo echo en casa”, aseguró.

Es importante destacar que se trata de una banda de Bucaramanga, que enaltece el sonido salsero en la región santandereana.

“Es la fania búcara para que haya un sonido nuevo en la salsa para Colombia y el mundo (…) Hoy lanzamos nuestro álbum ‘Qué berraquera ‘mano’, una frase de confianza. Estamos listos para viajar por Colombia y el mundo, una banda nacida en la tierra de las hormigas culonas”, dijo.

