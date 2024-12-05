David Tedeschi sobre Beatles 64: “el establecimiento estaba en contra de la banda”

En diálogo con La W, el director David Tedeschi compartió detalles acerca del documental ‘Beatles ‘64′, el cual fue producido por Martin Scorsese y se estrenó en la plataforma Disney+ el pasado 29 de noviembre.

Con imágenes nunca vistas de la banda The Beatles y de los grupos de jóvenes fanáticos que ayudaron a impulsar la fama de The Beatles, la película registra el momento en el que el cuarteto de Liverpool visitó Estados Unidos por primera vez el 7 de febrero de 1964. Así, la producción muestra cómo la agrupación británica logró convertirse en la banda más influyente y querida de todos los tiempos.

Sobre qué fue lo más sorprendente que encontró en esta investigación musical de The Beatles, Tedeschi aseguró que le impactó conocer que el establecimiento estuviera en contra de la banda e, incluso, quería que fracasaran.

Por otro lado, sobre el estado del archivo de Ed Sullivan que recoge la llegada del grupo a Estados Unidos y qué tan accesible era esta información, el director aseguró: “Muchas de las cosas de Ed Sullivan salen en YouTube, pero algunas tienen un sonido e imagen bastante negativos, así que tuvimos que hacer un proceso de restauración para recuperarlas”.

Además, relató que trabajar como director de la mano con Scorsese como productor fue un reto para él: “Uno no duerme tan bien en la noche cuando es el director en vez del editor. Trabajé en un par de documentales que me permitieron desarrollarme un poco y experimentar para tener un poco de confianza como director, así que en este caso me sentí listo”.

En cuanto al documental ‘Get Back’ de Peter Jackson, que sentó un precedente en este género de producciones de The Beatles, Tedeschi aseguró que este les sirvió como ayuda, debido a que restauraron el sonido y la imagen en buena parte del material.

Frente al reto de localizar a personas naturales que estuvieron presentes en ese momento histórico, como David Lynch o Smokey Robinson, el director contó: “Fue complicado en cierto sentido porque fue hace más de 60 años que The Beatles llegaron a Nueva York (…) (pero) pudimos rescatar distintas versiones”.

Escuche esta entrevista en La W:

Play/Pause David Tedeschi sobre Beatles 64: “el establecimiento estaba en contra de ellos” 13:57 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche la señal en vivo de W Radio: