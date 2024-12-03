Gobierno cortará el apoyo para que universidades accedan a revistas científicas

La W conoció los detalles de un hecho que ha sido calificado como un nuevo golpe para la educación superior en Colombia, pues el Ministerio de Ciencias no gestionó los recursos necesarios para que más de 60 universidades tengan acceso a revistas científicas especializadas.

Así lo denunció Elizabeth Bernal, secretaria general de la Asociación Colombiana de Educación, en una entrevista con La W.

El problema, que se venía gestando desde julio, dejó sin respaldo gubernamental a las instituciones, obligándolas a asumir el 100% del costo de suscripciones a estas publicaciones esenciales. “Las instituciones pagan entre el 80% y el 90% del costo del consorcio, mientras que el gobierno nacional solía aportar entre el 12% y el 19%. Este año, ese apoyo es inexistente”, explicó Bernal.

El acceso a estas revistas es fundamental para los investigadores y estudiantes. Sin embargo, muchas universidades, especialmente las de regiones más apartadas, podrían quedar excluidas. “El problema es que esto es una deuda adquirida. Las universidades ya tienen acceso a los recursos, pero sin apoyo del gobierno, deberán usar fondos destinados a otros proyectos para cubrir el costo”, añadió Bernal.

La situación es especialmente preocupante para las universidades más pequeñas y las de las regiones, que serán las más perjudicadas si no logran asumir el costo. Esto afectaría directamente la capacidad de los estudiantes y profesores para acceder a publicaciones académicas internacionales, fundamentales para sus investigaciones y formación.

A pesar de las promesas iniciales de apoyo gubernamental, una comunicación del 25 de noviembre del Ministerio de Educación dejó claro que no habrá aportes este año. La incertidumbre crece sobre lo que sucederá en 2024. Hasta el momento, el Ministerio de Ciencias no ha emitido ningún pronunciamiento sobre esta problemática.

La comunidad académica espera respuestas, mientras las universidades se enfrentan a un escenario de creciente precarización en el acceso a la ciencia y la investigación. Este recorte no solo amenaza con aislar a Colombia de la comunidad académica internacional, sino que pone en riesgo la calidad de la educación superior y el futuro de la investigación en el país.

Escuche esta entrevista en La W:

