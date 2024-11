Este es el requisito obligatorio para recibir pagos de ‘Colombia sin Hambre’ en noviembre

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) alista los pagos correspondientes al mes de noviembre del programa social Renta Ciudadana que prioriza a los hogares clasificados en el Grupo A del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV).

De acuerdo con el cronograma de la entidad, se girarán las transferencias monetarias del quinto ciclo de ‘Valoración del Cuidado’ y el segundo pago de ‘Colombia sin Hambre’. Esta última línea de intervención prioriza a aquellos hogares en pobreza extrema con niñas, niños, adolescentes y jóvenes menores de 18 años.

Para este nuevo pago, el DPS explicó que los hogares recibirán entre 220 mil pesos y 500 mil pesos según la conformación del hogar. Estos recursos permitirán que las familias cubran parte del costo de una canasta básica de alimentos y a otras necesidades esenciales.

Ahora bien, tanto los beneficiarios de la primería línea ‘Valoración del Cuidado’ así como los de la segunda denominada ‘Colombia sin Hambre’, deberán cumplir con un requisito adicional al de los criterios de cada línea: la firma del Acta de Compromiso y Corresponsabilidad.

Este documento compromete a los participantes del programa a cumplir con una serie de corresponsabilidades establecidas para generar capacidades en los hogares y mejorar su situación socioeconómica, además de garantizar que los recursos sean utilizados de manera adecuada.

Tal como reiteró el DPS, el acta es un requisito de permanencia en el programa, que es de obligatorio cumplimiento para recibir los recursos económicos establecidos para cada línea de intervención.

Con el fin de que ningún hogar se quede por fuera de seguir recibiendo este beneficio que otorga el gobierno, la entidad amplió el plazo de este trámite hasta el próximo 22 de diciembre.

Requisito obligatorio en ‘Colombia sin Hambre’

Al firmar el Acta de Compromiso y Corresponsabilidad, la persona se compromete a cumplir con los requisitos establecidos para ser parte del programa, como vivir en condiciones de vulnerabilidad extrema o pobreza. También se compromete a administrar el apoyo de manera adecuada y conforme a las necesidades de seguridad alimentaria.

Los hogares que ya verificaron el registro en el programa, a través de la página rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co/, podrán firmar de manera electrónica llenada la información solicitada en el banner de Renta Ciudadana- Hogares beneficiarios.

Para el caso de los hogares que no cuenten acceso a internet, las personas podrán acercarse a las alcaldías municipales y solicitar el acta con el coordinador municipal del programa y realizar la firma física. Deberán llevar el documento de identidad original y una fotocopia legible del mismo.

Conviene mencionar que, los hogares que no hayan firmado el acta de corresponsabilidad, pasarán a estado “suspendido” y no podrán seguir recibiendo las transferencias monetarias, hasta que hayan firmado el documento. El incentivo no será retroactivo, por lo tanto, los hogares no recibirán los pagos liquidadas durante la suspensión.

“Más allá de ser un trámite, esta firma representa el compromiso de cada beneficiario en el uso adecuado de los fondos destinados a mejorar la seguridad alimentaria y el cuidado infantil, apoyando a miles de hogares en la superación de la pobreza. Con fecha límite hasta el 22 de diciembre, el llamado de Prosperidad Social, es claro: firmar para asegurar la continuidad de este apoyo vital para los hogares más vulnerables del país”, señaló Prosperidad Social.

Paso a paso para firmar el Acta en línea

Ingrese a rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co/

Haga clic en el botón consulte aquí si está registrado .

. Diligencie la información con la información del titular del hogar.

Marque el ícono de no soy robot y haga clic en consultar .

y haga clic en . Si su hogar está registrado en estado activo, aparecerá un texto confirmando su estado, y le dará la opción de realizar la firma electrónica del acta. Haga clic en aquí .

. Una vez ingrese al sistema de información, podrá ver un mensaje sobre el programa Renta Ciudadana y las directrices para cumplir los compromisos y responsabilidad del Programa. Después de leer, haga clic en continuar .

. Una vez supere la validación, debe leer y dar clic en aceptar a los siguientes términos:

– Autorización de tratamiento de datos personales del hogar.

– Autorización de registro en bases de datos.

– Autorización de envío de mensajes de texto y/o correos electrónicos.

– Autorización firma electrónica.

Seguido, podrá visualizar el Acta de Compromiso y Corresponsabilidad. Allí valide que la información del titular es correcta y lea atentamente el documento.

Una vez llegue al final del documento, debe presionar continuar y luego aceptar.