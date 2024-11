Paso a paso para saber si es beneficiario del programa “Colombia Sin Hambre”

En medio de los desafíos económicos y sociales que enfrenta Colombia, el gobierno ha lanzado una iniciativa para mejorar la situación de las familias más vulnerables del país. Una de ellas es el programa Colombia Sin Hambre, que busca garantizar la seguridad alimentaria a los hogares en condición de pobreza extrema.

Si usted es beneficiario, podrá contar con el apoyo necesario para acceder a productos alimenticios básicos, mejorando la calidad de vida de sus hijos, adultos mayores y personas con discapacidad.

Qué es el programa “Colombia Sin Hambre”

El programa Colombia Sin Hambre hace parte de los esfuerzos del gobierno colombiano para combatir el hambre en los sectores más vulnerables del país. Este programa tiene como objetivo distribuir ayudas alimentarias a las familias que enfrentan condiciones de pobreza extrema.

A través de Prosperidad Social, se realiza un proceso de selección de beneficiarios basándose en el registro en el SISBÉN, el sistema de clasificación socioeconómica que permite identificar a los hogares más necesitados. El programa no solo tiene como fin la entrega de alimentos, sino que también busca mejorar las condiciones de vida de estas familias en su conjunto, ofreciendo apoyo y facilitando el acceso a servicios básicos.

Cómo saber si es beneficiario del programa

Por medio de la plataforma digital los colombianos pueden consultar de manera rápida si son beneficiarios de “Colombia Sin Hambre” directamente desde su celular o computador. El proceso es sencillo y está disponible para todos los ciudadanos que estén inscritos en el sistema SISBÉN.

Siga este paso a paso, para consultar si usted es uno de los beneficiarios de este programa:

1. Ingrese al sitio web oficial del programa de Prosperidad Social.

2. En la página encontrará un enlace específico para consultar el estado de los beneficiarios.

3. Introduzca su número de cédula para verificar si usted está registrado en el sistema SISBÉN y si califica como beneficiario del programa.

4. Verifique los resultados el sistema le indicará si está registrado o no como beneficiario de “Colombia Sin Hambre”. Si usted es beneficiario, verá los detalles relacionados con la ayuda que recibirá, así como las fechas de entrega o el tipo de asistencia que se le asigna.

Si no aparece como beneficiario, puede ser que su a hogar no está inscrito en el SISBÉN o no cumple con los requisitos del programa. Para este caso, revisase si hay algún error en los datos registrados o si debe hacer actualización su información en el SISBÉN.

Para esto debe acercarse a la oficina de Prosperidad Social o a los puntos de atención del SISBÉN más cercanos para actualizar sus datos. Este proceso de inscripción y actualización en el SISBÉN es gratuito y se realiza con la información actualizada de su hogar.